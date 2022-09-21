living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلتهاب الزّائدة الدوديّة appendicitis : الأعراض والعلامات وأهمّيّة التدخّل المبكّر (د. حنينا ابي نادر)

21
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إلتهاب الزّائدة الدوديّة هو التهاب منطقة الزّائدة الدوديّة (التي يبلغ متوسّط طولها 8 إلى 10 سم) وعادةً ما
يُعاني المصاب بها من فقدان الشّهيّة ، ومن ألم مُحيط بالسّرّة (أو شرسوفيّ)، ومن الغثيان . وينتقل الألم، مع
مرور الوقت، إلى الرّبع السّفلي الأيمن وعادةً ما يبدأ القيء إثر ذلك. وعادةً ما تُظهِر الفحوصات الجسديّة
التي يخضع لها الشباب إيلامًا ارتداديًا. كما أنّ الفحوصات المخبريّة مثل اختبار البروتين المُتفاعل-C
(CRP)، والعدّ الدمويّ الشامل (CBC) (لخلايا الدم البيضاء WBC)، وتحليل البول، كلّها مفيدة. ومن
المهمّ أيضًا استبعاد المسبّبات الأخرى لألم البطن مثل الكبد أو البنكرياس. ويُمكن للموجات فوق الصوتيّة
أيضًا أن تؤكّد التشخيص ولكن إذا كانت النتيجة سلبيّة وغير حاسمة، يجب إجراء التصوير المقطعيّ
المُحَوسَب مع التباين عن طريق الفم .
ويُمكن أن يحدث هذا الالتهاب في أيّ عمرٍ كان، ولكنّه يحدث بين الـ 6 والـ 10 سنوات تحديدًا . ولا تزال
أسبابه غير واضحة إلاّ أنّها قد تُعزى إلى الحَصاة الغائطيّة ، وركود الدّم ، والالتهاب ، وتضخّم النّسيج
اللّمفاويّ ، بالإضافة إلى أجسام غريبة. كما أنّ المريض المُصاب بمرض التهاب الأمعاء هو أكثر عُرضةً
للإصابة بالتهاب الزّائدة الدوديّة. وهنا تكمن الأهمّيّة الكبرى للتشخيص المبكّر، ما يؤدّي بالتالي إلى تجنّب
احتمال حدوث ثقب وتعفّن الدّم . وعادةً ما يتمّ إعطاء المضادّات الحيويّة كوسيلةٍ وقائيّة قبل إجراء العمليّة
الجراحيّة لحماية الجسم ضدّ الجراثيم السلبيّة الغرام وضد الكائنات اللاهوائيّة.
ويتمّ استئصال الزّائدة الدوديّة، في غالبيّة الحالات، في سنّ الـ 22 وقد تبلغ نسبة الوفيّات حوالى 0.2 % .
ومن أصل الذين يتمّ تشخيصهم، فإنّ حوالى 80 % من هؤلاء يتبيّن خلال العمليّة الجراحيّة أنّهم مصابون
بالتهاب الزّائدة الدوديّة، ولكن يُصار إلى استئصال الزّائدة على أيّ حال . وتختلف الجراحة بالمِنظار عن
الجراحة المفتوحة إذ إنّها أفضل في ما يخصّ التهاب الجرح ومن الناحية الجماليّة بيد أنّها تستغرق وقتًا أطول
وتكون بتكلفة أعلى .

د. حنينا ابي نادر ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout