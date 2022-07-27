تحذير من موجة جديدة من "كوفيد 19" في الشتاء المقبل

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أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء، أمس الاثنين أنه يتعين على الدول البدء في الاستعداد من الآن لموجة جديدة من جائحة "كوفيد-19" في الخريف والشتاء المقبلين، وذلك بعد الزيادة المقلقة في عدد المصابين بالمرض رغم تلقّي الجرعات الأربع من اللقاح.

وحذّرت المفوضة ستيلا كيرياكيدس في لقاء إذاعي من أن الجائحة التي أوقفت العالم عن الحركة لأكثر من سنتين لم تنتهِ بعد، وذلك بسبب زيادة مقلقة في حالات الإصابة في دول عدة.

وأضافت: "خلال الشهرين الماضيين، كنا نستعد لفصلَي الخريف والشتاء، ونحن ندرك تماماً أن الموجة الوبائية المقبلة لا يمكنها أن تثقل كاهل اقتصاداتنا أو مجتمعاتنا، ولا سيما في وقت تتأثر فيه بالفعل بالحرب في أوكرانيا والتضخم".

ولفتت السيدة القبرصية الى أن المفوضية طلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة منح الجرعات التنشيطية الرابعة من اللقاحات لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً وللفئات المعرّضة للإصابة.

وأكدت "ضرورة أن تكون هذه الأشهر تحضيرية... بحيث تصبح أنظمتنا الصحية جاهزة لموجات جديدة محتملة قد تترافق على سبيل المثال مع الأنفلونزا الموسمية".