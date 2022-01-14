"قد تكون أشد فتكاً".. إسرائيل ترصد سلالة جديدة من "أوميكرون"

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن وزارة الصحة رصدت سلالة جديدة من متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا داخل إسرائيل.

وبحسب "مكان" فقد تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين. ويخشى العلماء في العالم من أن تكون هذه السلالة الجديدة التي أطلق عليها (BA1) أكثر فتكا من "أوميكرون"، بعد أن تم تشخيصها في عدة دول أوروبية وكندا وأستراليا.

وتفيد إحصائية جديدة أن 300 ألف شخص أصيبوا بكورونا منذ بداية الشهر الجاري في إسرائيل. وتظهر بيانات وزارة الصحة أن العدوى انتقلت إلى 20 ألف شخص، وارتفع عدد الحالات المرضية الخطيرة إلى 287.

وأعلن منسق شؤون الجائحة البروفيسور سلمان زرقا أنه سيتم بدءا من اليوم تفضيل الفئات المعرضة للخطر خلال الفحوصات لتشخيص الإصابة، موضحا أنه سيتم تخصيص لهم مسارات منفردة أثناء الفحص في صناديق المرضى وفي المراكز المكلفة بأخذ العينات المخبرية.

وأضاف: "نتائج فحص هذه الفئات ستصدر في وقت وجيز مقارنة مع باقي الشرائح"، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد، وسيتم إصدار توجيهات إلى مديري المستشفيات لتقليص التعامل مع الحالات الطبية غير الطارئة وتوظيف موارد لعلاج مرضى كورونا والإنفلونزا".