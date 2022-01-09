ماراثون فايزر في مستشفى صيدا الحكومي: تلقيح 1554 مواطنا

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أنجز ماراثون فايزر لتلقيح المواطنين في مستشفى صيدا الحكومي، الذي أقيم يومي السبت والأحد تطعيم 1554 شخصا، ضمن الحملة الوطنية التي استهدفت القطاع التربوي والمواطنين فوق 12 سنة في مدينة صيدا والجوار، التي نظمها "تجمع المؤسسات الأهلية" في المدينة و"اللجنة الوطنية للتلقيح"، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والمجلس البلدي لمدينة صيدا، وإدارة المستشفى الحكومي في صيدا، وكافة "مؤسسات المجتمع المدني"، و"اللجان الشعبية" وفوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد.

وقد شهد الماراثون الوطني إقبالا كثيفا على التلقيح، حيث تلقى يوم السبت 810 مواطنين لقاح فايزر، و744 مواطنا يوم الأحد، من مختلف الفئات العمرية ومختلف مراحل الجرعات.

وفي هذا السياق، أكد المنظمون الاستمرار في تنظيم حملات التلقيح "من أجل الوصول إلى مجتمع محصن ضد فيروس كورونا ومتحوراته".