living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بؤرة تفشي كورونا "القديمة" تعود.. عليكم الحذر بشدة

25
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إن أوروبا عادت لتكون بؤرة تفشي جائحة كوفيد-19 وسط "إحساس زائف بالأمان" بشأن الحماية التي تقدمها اللقاحات.
 
وحذر مسؤولون في المنظمة من أن فيروس كورونا قد يواصل الانتشار مع عودة المجتمعات قبيل نهاية العام للاختلاط الاجتماعي والتنقل الذي كان معتادا قبل الجائحة.
 
وأشار تيدروس في مؤتمر صحفي إلى أن أكثر من 60 بالمئة من كل الحالات المسجلة عالميا للوفيات من كوفيد-19 في الأسبوع الماضي كانت في أوروبا.
 
وقال: "في العديد من الدول والمجتمعات، نحن قلقون من الإحساس الزائف بالأمان من أن اللقاحات قضت على الجائحة، ومن أن الذين تلقوها لا يحتاجون لاتخاذ إي إجراءات احترازية أخرى".
 
وشدد مسؤولو منظمة الصحة العالمية على أن التطعيم واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي تظل جميعها ضرورية لوقف العدوى.
 
وقال مدير الطوارئ في المنظمة مايك رايان: "عدنا لمعدلات ما قبل الجائحة فيما يتعلق بالاختلاط الاجتماعي في أوروبا. حتى وسط زيادة قوية في حالات الإصابة وحتى مع تعرض الأنظمة الصحية في بعض تلك الدول لضغوط هائلة".
 
وتابع قائلا: "الواقع أن الفيروس سيواصل الانتشار بكثافة في تلك الأجواء".
 
وعبر تيدروس عن أمله في إمكان التوصل إلى إجماع في اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل للإعفاء من حقوق الملكية الفكرية للقاحات الوقاية من كوفيد-19 وهو ما تؤيده بالفعل أكثر من 100 دولة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout