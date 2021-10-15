خبيرة تغذية تتحدث عن الكمية المثلى من السعرات الحرارية اليومية

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أخبرت خبيرة التغذية الروسية، مارينا ماكيشا، عن عدد السعرات الحرارية التي يجب أن يستهلكها الشخص العادي في اليوم.

وفقًا لها، يجب حساب محتوى السعرات الحرارية اليومية مع مراعاة وزن الشخص. لذلك يوصى باستهلاك 25-30 سعرة حرارية للكيلوغرام الواحد.

أوضحت في مقابلة مع "موسكفا 24" في 13 أكتوبر/تشرين الأول: "بالأرقام المطلقة، تبين أن هناك حوالي 1800-2000 سعرة حرارية يوميًا للنساء. والرجال - ما يصل إلى 2500 سعر حراري".

في الوقت ذاته، أكدت ماكيشا أنه عند الحساب من المهم مراعاة نمط الحياة، وخاصة النشاط البدني. ستكون الحاجة إلى الطاقة أكبر لدى الأشخاص ذوي الكثافة العالية من الكتلة العضلية،، مما يعني أنه يصبح من الضروري زيادة محتوى السعرات الحرارية في الطعام، وإلا ستبدأ عملية فقدان الوزن.