هل النوم على جانبك الأيسر ضار؟... ما يجب فعله عند حدوث نوبة قلبية

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أوضح الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، ما يجب القيام به أولاً وقبل كل شيء في حالة الاشتباه في حدوث نوبة قلبية، كما دحض بعض الأساطير.

دحض الطبيب والمقدم التلفزيوني الخرافات حول أن النوم على الجانب الأيسر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال مياسنيكوف: "نم على الجانب الذي يريحك. أنا أنام على يساري"، وذكر المخاطر الرئيسية لحدوث نوبة قلبية.

بادئ ذي بدء، ارتفاع الكوليسترول، والوزن الزائد، وقلة النوم، والتدخين.

كما أشار إلى ما يجب فعله أولاً إذا كان هناك اشتباه في حدوث نوبة قلبية.

أهم شيء هو استدعاء سيارة إسعاف بسرعة. تذكر: لديك ساعتان (120) دقيقة لمريض مصاب بمرض قلبي حقيقي ليكون على طاولة العمليات"، حسب موقع "فيستي".

في غضون ذلك، تسير سيارة الإسعاف، يجب عليك إما وضع الشخص جانباً، أو في وضع نصف جلوس، مما يوفر وصولاً للهواء. إذا لزم الأمر، قم بفك الأزرار العلوية.

من الضروري أيضًا إعطاء مميع للدم.

حذّر الطبيب: "أنه يجب إعطاء الأسبرين - وليس النتروجليسرين، الذي يمكن أن يقتل الشخص عن طريق خفض ضغط دمه إذا كانت لديه نوبة قلبية".

كما دحض فكرة أنه أثناء النوبة القلبية من الضروري السعال.