أعراض محتملة للسرطان قد لا ينتبه إليها المصابون

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ذكر خبراء مركز Mayo Clinic الطبي الأمريكي لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن تضخم العقد اللمفاوية قد يكون أحد أعراض السرطان التي لا ينتبه إليها الناس عادة.

وقال الخبراء إن التهاب العقد اللمفاوية قد يكون أحد أعراض لمفوما هودجكين، وهي أحد أنواع السرطان الدموي، وقد يكون ناجما عن ارتفاع عدد الخلايا اللمفاوية المصابة.

وأشار التقرير للصحيفة إلى أن تضخم العقد اللمفاوية في مناطق العنق والآباط والأربية لا يثير أي ألم في الكثير من الحالات، ولذلك فإن الناس لا ينتبهون إليها عادة.

وفي حال عدم الانتباه إلى تلك الأعراض في المرحلة البدائية، يتحول المرض إلى أكثر شدة، وهذا قد يستمر خلال ما بين 5 و10 سنوات قبل أن تظهر هناك أعراض واضحة للمرض.

وأشار أطباء إلى أنه من الأعراض الأخرى التي يشكو منها المصابون التعرق الغزير بالليل وفقدان الوزن والشعور بأعراض الحمى والسعال المستمر والحكة وغيرها من الأعراض، لكن تلك الأعراض ليست موجودة عند جميع المصابين بالضرورة.