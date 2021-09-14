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تصريح مفاجئ.. جرعة كورونا الثالثة غير ضرورية

14
SEPTEMBER
2021
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في تصريح مفاجئ، كشف خبراء من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأميركية اليوم الإثنين، أن إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل السكان غير مبرر في الوقت الحالي.
 
وأفاد هؤلاء الخبراء في مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية بأن "هذه اللقاحات المحدودة العدد ستنقذ عدداً أكبر من الأرواح البشرية إذا ما أعطيت إلى أشخاص يعتبرون معرضين جداً للإصابة بشكل خطر من كورونا ولم يتلقوا اللقاح بعد".
 
كذلك، أوضحت مجموعة الخبراء الدوليين هذه المؤلفة من اخصائيين من منظمة الصحة ووكالة الأغذية والعقاقير الأميركية وهيئات بحثية عدة في العالم، أن "البيانات الراهنة لا تظهر الحاجة إلى جرعات لقاح معززة للسكان عموماً والذين تبقى فاعلية اللقاح عالية في صفوفهم حيال الأشكال الأخطر".
 
جرعات معززة لفئات معينة
إلى ذلك، بدأت دول بإعطاء هذه الجرعة المعززة إلى بعض فئات المجتمع تشمل المسنين بعد ستة أشهر على تلقيحهم، والأشخاص الذين يعانون من مناعة ضعيفة.
 
ولتبرير ذلك، أشارت هذه الدول إلى تراجع في فاعلية هذه اللقاحات في مواجهة المتحورة دلتا وهي فاعلية تتناقص مع مرور الوقت.
 
كما، رأى الخبراء في "ذي لانسيت" أنه حتى لو تراجعت نسبة الأجسام المضادة لدى الملقحين فهذا لا يعني أن اللقاحات أقل فاعلية في مواجهة الأشكال الخطرة من المرض.
 
وشدد هؤلاء على أن جانباً آخر من الاستجابة المناعية المعروفة بالمناعة الخلوية تبدأ عملها لكن لا يمكن قياسها بسهولة.
 
إلى ذلك، اعتبر الخبراء أنه من الأفضل العمل على التوصل إلى جرعات معززة معدة خصيصا لمواجهة المتحورات المقاومة التي قد تظهر في المستقبل بدلا من إعطاء جرعات إضافية من لقاحات موجودة راهنا.
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