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للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة

13
SEPTEMBER
2021
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لم تقتصر مزايا حبة الأفوكادو على فوائدها المعروفة، بل خلصت دراسة حديثة إلى خاصية جديدة لم تكن في الحسبان أبداً.
 
فقد أفادت المعلومات بأن تناول حبة واحدة من الأفوكادو يوميا يمكن أن تساعد لاسيما النساء في حل مشكلة كبيرة يصعب التخلص منها.
 
وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة التغذية (Journal of Nutrition)، بأن حبة واحدة تساعد النساء على تقليل دهون البطن - وهي مشكلة تواجهها العديد من النساء، خاصة بعد الولادة.
 
كما وجد الباحثون في جامعة إلينوي الذين تابعوا مجموعة من النساء لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع باحثين من جامعة فلوريدا، أن أولئك الذين يأكلون باستمرار حبة أفوكادو واحدة يوميا انخفضت لديهم الدهون الحشوية.
 
وقال مؤلف الدراسة البروفيسور نيمان خان، إن الهدف لم يكن إنقاص الوزن، بل فهم ما يفعله تناول الأفوكادو لكيفية تخزين الناس للدهون في أجسادهم.
 
نوعان من الدهون في البطن
كما أوضح أنه يوجد في البطن نوعان من الدهون: الدهون التي تتراكم تحت الجلد مباشرة، وتسمى الدهون تحت الجلد، والدهون التي تتراكم أعمق في البطن، والمعروفة باسم الدهون الحشوية، والتي تحيط بالأعضاء الداخلية.
 
فيما يميل الناس الذين يعانون من معدل الدهون الحشوية العميقة إلى أن يكونوا أكثر عرضة للخطر.
 
 
وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن الأفوكادو بانتظام تمتعتن بانخفاض كبير في دهون البطن الحشوية، وهي عادة الدهون التي يصعب التخلص منها، فيما شهدت نفس النساء أيضا انخفاضا في نسبة الدهون الحشوية مقارنة بالدهون تحت الجلد، مما يشير إلى إعادة توزيع الدهون في أجسادهن.
 
أما الرجال الذين اتبعوا نفس النظام الغذائي واستهلكوا الأفوكادو أيضا يوميا، لم يواجهوا أي تغييرات في توزيع الدهون.
 
الجدير ذكره أن للأفاوكادو فوائد لا تحصى، حيث تحتوي الثمرة الواحدة متوسطة الحجم على ما يقرب من 12 ملليغراماً من فيتامين سي، والذي تم ربطه أيضاً بتقليل آلام العضلات.
 
كما أن استهلاك لب الأفوكادو يقلّل بشكل كبير من وقت استعادة ضغط الدم الانقباضي بعد التمرين الرياضي، ويوازن بمعدل ضربات القلب.
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