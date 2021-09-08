هل تدخين الحشيش يضاعف خطر الإصابة بنوبة قلبية؟ هذا ما تكشفه دراسة جديدة

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وجد علماء من جامعة تورونتو في كندا أن تدخين الحشيش يضاعف خطر إصابة البالغين بأزمة قلبية.



وبحسب موقع ذا ديلي ميل، درس باحثون كنديون تاريخ النوبات القلبية لدى أكثر من 33 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاما.



وكشفت النتائج أن النوبات القلبية كانت أكثر شيوعاً لدى أولئك الّذين استهلكوا الحشيش مرةً واحدة على الأقل في الأسبوع، كما تبين أن الخطر هو نفسه بغض النظر عما إذا تم استهلاكه عبر التدخين أو السجائر الإلكترونية أو المواد الغذائية.



ومن جهتهم، دعا الباحثون الأشخاص البالغين إلى أن يكونوا على دراية بمخاطر هذا المخدّر، بحيث أثبتت الدراسات مسبقاً ارتباطه بالأمراض العقلية، بالإضافة إلى ظهور الآن أدلة متزايدة تثبت أنه يمكن أن يؤذي القلب.



وبدوره، قال مؤلف الدراسة، الدكتور كريم لادحا: "وجدنا ارتباطاً بين تدخين الحشيش والنوبات القلبية، وكان هذا الارتباط ثابتاً عبر أشكال مختلفة لاستهلاك القنب".



وفي السياق عينه، أشارت الأبحاث السابقة إلى أن مستهلكي القنب، بشكل منتظم، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض في القلب. ووجدوا أن المدخنين كانوا أكثر عرضة لتضخم البطين الأيسر، أي موقع الضخ الرئيسي للقلب، وعرضةً لزيادة المخاطر الصحية.