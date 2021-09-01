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مخاوف من وباء جديد.. مرض فيروسي "غامض" يقتل العشرات بالهند

1
SEPTEMBER
2021
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ظهر مرض فيروسي غامض في ولاية أوتار براديش، شمالي الهند، مما أدى إلى وفاة 39 شخصا، في مقدمة على ما يبدو لوباء جديد.
 
وقال رئيس وزراء الولاية، يوغي أديتياناث، إن الفيروس، الذي يشبه حمى الضنك، ضرب ما بين 8-9 مواقع في الولاية، وفق وسائل إعلام هندية.
 
وأضاف أن المرض الذي يسببه الفيروس أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 32 طفلا و7 بالغين، مشيرأ إلى الوفيات حدثت في مقاطعة فيروز أباد، الأسبوع الماضي.
 
وتحسبا لتفشي الوباء في الولاية، فتحت السلطات جناحا خاصة بمصابين المرض الغامض.
 
ونفى أديتياناث أن تكون الوفيات متصلة بحمى الضنك، مؤكدا أنه سيتم التحقيق فيها من طرف فريق في جامعة الملك جورج الطبية بالإضافة إلى فريق حكومي.
 
وقال إن الحالة الأولى من هذا المرض جرى اكتشافها في 18 أغسطس الماضي، وبعدها بدأت أسر المرضى في التردد على المستشفيات لتلقي العلاج.
 
وزار رئيس وزراء الولاية المستشفيات التي يرقد فيها عدد من الأطفال المرضى بالفيروس الغريب، وتابع مع العاملين الترتيبات لضمان تلقي الأطفال العلاج المناسب.
 
وصرح: "عندما علمت إدارة المنطقة بالحمى، تم إنشاء جناح معزول خاص بالأطفال، حيث تم الإبلاغ عن وفاة ثلاثة أطفال في اليومين الماضيين".
 
واتهم السكان في ولاية أوتار براديش وزارة الصحة والهيئات المحلية بإغفال القضايا المتعلقة بالصرف الصحي، قائلين إن العديد من المصارف كانت تفيض في المنطقة.
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