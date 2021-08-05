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لأول مرة.. تطوير جهاز لتنظيم ضربات القلب من دون بطارية

5
AUGUST
2021
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طور باحثون صينيون جهازا لتنظيم ضربات القلب يعمل من دون بطارية، بل يستمد الطاقة من نبضات القلب نفسه.
 
 
ويعتمد الجهاز الجديد على تجميع الطاقة الحركية للقلب، التي تتشكل عن طريق ضخ الدم عبر هذا العضو.
 
ووفق ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الإخبارية الأميركية، فإن الباحثين يجرون حاليا مزيدا من الدراسات والتجارب لهذا الاختراع مع الحيوانات للتحقق من سلامته، قبل اعتماده للاستعمال البشري.
 
وبحسب الباحث في الهندسة الميكانيكية بجامعة "شانغهاي جياو تونغ" في الصين يي زيران، فإن الاختلاف بين جهاز تنظيم ضربات القلب الجديد والأجهزة القديمة يكمن في طريقة إمداد الطاقة، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تطوير العديد من الأجهزة الطبية الحيوية القابلة للزراعة في المستقبل.
 
وأشار يي إلى أن "القوة العملية للقلب هي 0.5 نيوتن، فيجب أن تكون الطاقة الناتجة حوالي 192 ميكرو وات. وبالنسبة لجهاز تنظيم ضربات القلب التجاري، يكفي ما لا يقل عن 10 ميكرو وات تقريبا لعمله الطبيعي".
 
وتتصل أجهزة تنظيم ضربات القلب الحالية ببطاريات خارجية عبر أسلاك، حيث تعمل البطارية على تشغيل الجهاز المنقذ للحياة، مما يسمح له بالحفاظ على نبضات القلب بانتظام.
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