هؤلاء هم الأكثر عرضة لالتقاط أشكال خطِرَة من كورونا!

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يواجه الأشخاص الذين يعانون أمراضاً نفسية خطراً متزايداً للإصابة بأشكال أكثر ‏خطورة من كوفيد-19 والوفاة من جرائها، بحسب ما أظهرت دراسة حديثة دعا ‏القيّمون عليها إلى إعطاء الأولوية لهؤلاء الأشخاص في حملات التطعيم‎.‎

وقد يعزى الوضع إلى "العراقيل التي تعترضهم في الانتفاع من العلاجات الطبية" ‏و"تغيّرات مناعية-التهابية ناجمة عن الاضطرابات النفسية" بذاتها أو عن آثار ‏العلاجات التي يخضع لها هؤلاء، بحسب ما أفاد اثنان من القيّمين على الدراسة في ‏بيان نشرته مؤسسة "فوندامنتل" التي تضمّ تحت رايتها شبكة من الباحثين في مجال ‏الأمراض النفسية‎.‎

ويقدّم هذا المقال خلاصة عن 33 دراسة نُشرت حول هذه المسألة في 22 بلداً، ‏مستنتجاً أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية يواجهون خطراً أعلى ‏بمرتين للوفاة من جرّاء كورونا، مقارنةً بغيرهم من المصابين بالفيروس‎.‎

وينطبق الأمر خصوصاً على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ذهانية أو ‏تقلبات في المزاج أو إدمان أو تأخر في النمو العقلي، لكن ليس على من يعانون من ‏اضطرابات القلق‎.‎