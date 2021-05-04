الكورونا وعسر شحميات الدم ( د. حنينا ابي نادر )

A + A -

يكون المرء مصابًا بعسر شحميات الدم dyslipidemia عندما يسجل الكولسترول LDL معدلاً يفوق 130 أو عندما يتجاوز ثلاثي الغليسريد Triglycerides معدل 150 . ويوصي الأطباء بأن يكون معدل الكولسترول HDL الجيد فوق 45 عند الرجال و55 عند النساء . في بعض الأحيان ، نهدف إلى الحصول على معدل LDL يقلّ عن 70 عند الأشخاص المصابين بأمراض الشريان التاجي coronary artery diseases كما يُفضَّل أن تكون المعدلات دون 100 لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم hypertension ، أو الذين لديهم معدل كولسترول HDL منخفض ، أو لديهم تاريخ عائلي مَرَضي أو هم من المدخنين .

ونشير إلى أنّ كل خلية تحتوي على غلاف دهني يستخدمه فيروس كورونا للاختراق والتكاثر . ومن الناحية الافتراضية ، فإنّ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول يسهّلون الأمر بالنسبة إلى فيروس كورونا كما أنّ المرضى الذين يأخذون أدوية الاستاتين statin قد يكوّنون بعض مضادات الالتهاب ومناعة أفضل . أما المستوى غير المنظّم فقد يؤدي إلى نتائج أسوء للتعافي .

ومن المعروف في هذا الإطار أنّ الأطعمة مثل السمك واللّوز والجوز والبندق والصنوبر تزيد من معدل الكولسترول HDL، بالإضافة إلى الرياضة والنظام الغذائي الجيد وخسارة الوزن (الإقلاع عن التدخين هو أمرٌ أساسي) . ولقد ظل بعض الأشخاص (بمعدل يصل إلى 1000 من ثلاثي الغليسريد) من دون أي أعراض ظاهرة في حين أنّ آخرين يشكون من الغثيان، والقيء ، وفقدان الذاكرة ، والألم في الظهر والصدر ، وضيق التنفّس dyspnea . وقد تكمُنُ المظاهر الجلدية في اللّويحة الصفراء xanthelasma والورم الأصفر xanthoma فيما البعض يصابون بالتهاب البنكرياس .

وقد يتمثل العلاج في أدوية الاستاتين أو الـ " فينوفيبرات " fenofibrate عندما لا ينجح المرء في تعديل نمط حياته كما أنّ تناول أوميغا 3 (لغاية 4 جرام يوميًا) قد يكون مفيدًا . وتجدر الإشارة أخيرًا إلى أنّ الأشخاص الذين يأخذون الهرمونات أو يستهلكون الكحول (مع العلم أنّ كوب واحد من النبيذ يوميًا يرفع معدل الـ HDL) أو يعانون من أمراض الغدة الدرقية thyroid قد يُعانون أيضًا من عسر شحميات الدم .

تابعوا دكتور حنينا أبي نادر على قناة اليوتيوب (YouTube Dr. Hanina Abi Nader)، واشتركوا مجانًا للحصول على المزيد من التفاصيل والنّصائح الطبّية.