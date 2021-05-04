14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك

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يعتمد كثير من الراغبين في إنقاص وزنهم على نوع واحد من التغذية من أجل بلوغ هدفهم، لكن خبراء التغذية وجدوا أن خلطة تحتوي على نوعين أو أكثر من الطعام قد تكون الحل الأمثل، حيث يحتوي كل نوع على عناصر غذائية مختلفة تعمل معا كوحدة واحدة للمساعدة في عدم الإحساس بالجوع وفي حرق الدهون بشكل أفضل من عملها منفردة، وإليكم 14 خلطة طعام سرية لإنقاص الوزن حسب ما جاء في موقع "ويب ميد" المعني بالصحة وهي كالتالي:

1- الأفوكادو والخضراوات الورقية الداكنة

تعد سلطة السبانخ أو الكرنب منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية، ولكنها قد تجعلك ترغب في المزيد، لكن بإضافة الأفوكادو الذي يحتوي على دهون جيدة يساعد في منع الشعور بالجوع كما يسهم في امتصاص المزيد من مضادات الأكسدة النباتية.

2- الدجاج والفلفل الأحمر الحار

تناول صدور الدجاج، المعروف دورها في إنقاص الوزن، بعد تتبيلها بصلصلة الفلفل الأحمر الحار يزيد من حرق السعرات الحرارية ويقلل من إحساسك بالجوع.

3- دقيق الشوفان والجوز

المعروف أن إضافة الألياف إلى النظام الغذائي تؤدي إلى فقدان الوزن، وبالتالي فإن تناول دقيق الشوفان مضافا إليه الجوز يفي بالغرض ويضيف نسبة جيدة من البروتين إلى الجسم.

4- البيض والفاصوليا السوداء والفلفل

يمكن أن تبدأ يومك بوجبة إفطار غنية بالبروتين عن طريق تناول البيض، مع الفاصوليا السوداء والفلفل، فهي وجبة صباحية مليئة بالألياف وتشعرك بالشبع.

5- شوربة الفاصوليا والخضراوات

أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يبدؤون يومهم بتناول حساء الخضراوات مثل الفاصوليا السوداء والحمص، يشعرون بالامتلاء باستهلاك سعرات حرارية أقل بنسبة 20 % خلال وجبة الإفطار.

6- ستيك وبروكلي

يمكن لهذه الوجبة أن تمنح الرياضيين الطاقة وتساعد في بناء الجسم، فلحم البقر غني بالبروتين والحديد، أما البروكلي الذي يحتوي على فيتامين سي فيساعد على امتصاص الحديد.

7- الشاي الأخضر والليمون

يعد الشاي الأخضر مشروبا مثاليا لإنقاص الوزن فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حرق الدهون والسعرات الحرارية، ووجدت إحدى الدراسات أن إضافة القليل من الليمون إلى الشاي الأخضر يساعد الجسم على الامتصاص.

8- سمك السلمون والبطاطا الحلوة

يعتبر سمك السلمون من أهم مصادر دهون أوميغا 3 التي تساعد في فقدان دهون الجسم، ويمكن تناوله في وجبة تضم إلى جانبه شريحة من البطاطا الحلوة المخبوزة للشعور بمزيد من الشبع.

9- الزبادي والتوت

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على المزيد من الكالسيوم وفيتامين D كجزء من برنامج لإنقاص الوزن يفقدون دهونًا أكثر من أولئك الذين لا يحصلون عليها، لذلك فإن وجبة من الزبادي الغني بفيتامين D والكالسيوم تكون مثالية، ويمكن إضافة التوت للتحلية والحصول على نسبة من الألياف.

10- الفطر واللحم المفروم

يمكنك تناول البرغر وفقدان الوزن في نفس الوقت، والحل يكمن في استبدال ما لا يقل عن نصف كمية اللحم بالفطر المفروم، فقد تساعدك الوجبة في الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم، وكبح الرغبة في تناول الطعام.

11- زيت الزيتون والقرنبيط

يعتبر القرنبيط غذاء معززا للنظام الغذائي، ويحتوي على نسبة منخفضة من السكريات مما يساعد على فقدان الوزن، ولتحضير وجبة تشعرك بالامتلاء والشبع يمكن رش زيت الزيتون على القرنبيط قبل تحميصه.

12- الفستق والتفاح

يعد الفستق من أقل أنواع المكسرات التي تحتوي على سعرات حرارية، لذا فيمكن أن يمثل وجبة خفيفة في منتصف النهار مع قليل من التفاح لمزيد من الألياف والمذاق الحلو.

13- السمك وتورتيلا القمح الكامل والصلصة

تعتبر تورتيلا السمك طبقا صحيا ولذيذا في قائمة الطعام، ويمكن تحضيرها بسهولة عن طريق إضافة السمك الأبيض الخالي من الدهون على تورتيلا القمح الكامل الغني بالألياف مع بعض الصلصلة للحصول على فيتامينات إضافية.

14- الشوكولاتة الداكنة واللوز

تعد الشوكولاتة الداكنة إحدى الحلويات التي يمكنك أن تشعر بالرضا حيال تناولها، وبإضافة اللوز عالي البروتين إليها يمكنك أن تحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.