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لمن يعاني ارتجاع المريء الحمضي.. ماذا تأكل "دون أوجاع"؟

13
APRIL
2021
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يعاني كثيرون من ارتجاع المريء الحمضي والذي يحدث عندما تصعد محتويات المعدة للمريء، بعد ارتخاء العضلة العاصرة السفلية.
 
ويتم التشخيص بالإصابة بهذا المرض إن تكرر الارتجاع أكثر من مرتين في الأسبوع.
 
وحسبما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي، فإن العديد من العوامل المتعلقة بالأغذية تساهم في زيادة ارتداد الحمض، مثل وضعية الجسم بعد الأكل، وكمية ونوعية الطعام التي تؤكل خلال الوجبة الواحدة.
 
ويساعد تعديل وضع الجسم إلى وضعية منتصبة بعد الوجبة الغذائية، وتناول كميات أصغر، في منع الارتجاع، هذا إلى جانب الحرص على تجنب عدد من الأطعمة والمشروبات التي تزيد من ارتجاع الحمض كما في القائمة التالية:
 
الأغذية الدسمة والمقلية
 
تضغط الأطعمة الغنية بالدهون على العضلة المريئية السفلى، وتؤخر تفريغ المعدة، وتزيد من احتمالات الارتجاع.
 
لذا ينصح الأطباء بالابتعاد عن مجموعة من الأغذية مثل البطاطس المقلية والزبدة والحليب كامل الدسم والقشدة والكريما واللحوم الحمراء.
 
المأكولات الحارة
 
تربط دراسات طبية بين الأغذية الغنية بالتوابل وارتجاع المريء، إلا أن أطباء يؤكدون أن التعرض المنتظم للكابسيسين، وهو المركب الذي يجعل طعم الفلفل حارا، قد يحسّن من الارتجاع الحمضي، وينصحون بالحصول على الاستشارة التخصصية، وذلك قبل اعتماد التوابل في النظام الغذائي بشكل يومي.
 
الفواكه والخضراوات
 
تعتبر الفواكه والخضراوات جزءا مهما في النظام الغذائي، إلا أن أنواعا منها قد تؤدي إلى ارتجاع المريء.
 
وتشمل قائمة الفواكه والخضروات التي ينصح الأطباء بتجنبها بالنسبة لمن يعاني الارتجاع، الحمضيات مثل البرتقال والغريب فروت والليمون، والطماطم، والثوم والبصل.
 
المشروبات
 
قد تؤدي العديد من المشروبات الشائعة إلى زيادة الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالارتجاع المريئي، مثل الكحوليات والقهوة والشاي والمشروبات الغازية وعصير البرتقال والليمون.
 
أغذية وأدوية أخرى
 
إلى جانب الأغذية المذكورة أعلاه، فإن أطعمة وأدوية أخرى تزيد من الارتجاع الحمضي مثل الشوكولاته ومكملات الحديد أو البوتاسيوم والإسبرين ومسكنات الآلام، والمضادات الحيوية، والأطعمة المصنّعة.
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