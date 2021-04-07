رغم فوائده.. هذا الفيتامين قد يعرض حياتك للخطر

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بشكل عام تعد الفيتامينات مفيدة للجسم والصحة، وبالتبعية يعتبر الفيتامين "إي" "E" مهما للصحة ومضادا للأكسدة، إلا أن المبالغة في تناوله قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

ولكن ونظرا لعدم قابلية تخزين فيتامين "E" في الجسم لاستخدامه لاحقا، فإن استهلاك المزيد منه قد يؤدي إلى ما يعرف بــ"تسمم الفيتامين E".

تسمم الفيتامين E

يعد الفيتامين "E" قابلا للذوبان في الدهون، الأمر الذي يجعله يتراكم على هيئة دهون في الجسم بمرور الوقت، وتناول كميات كبيرة منه.

ويمكن أن يعيق تسمم الفيتامين تخثر الدم، كما أنه يزيد خطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية.

ولعلاج هذه الحالة من التسمم، ينبغي التوقف فورا عن تناول جرعات الفيتامين، والاعتماد فقط على نظام غذائي متوازن.

وإن كنت تعاني من أعراض شديدة للسمية، فيجب التواصل مع طبيبك فورا.