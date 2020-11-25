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بارد أم دافئ... وأفضل الأوقات لشرب الماء

25
NOVEMBER
2020
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يعتبر شرب الماء أمرا هاما للإنسان من أجل مواصلة الحياة، حيث يلعب دورا مهما في استمرار الجسم بأداء مهامه اليومية وحمايته من الجفاف والأمراض الخطيرة.
 
يتساءل الكثيرون حول فوائد وأوقات شرب الماء، ودرجة الحرارة الأفضل لشربه، باردا كان أم دافئا.
 
حيث يدعو الأطباء إلى تجنب الماء البارد خلال فصل الشتاء، لأنه سيتسبب حتما بالإصابة بنزلات برد أو إنفلونزا أو احتقان الأنف، بالإضافة الى أن الجسم يحاول الحفاظ على درجة حرارته الداخلية، ما يتسبب بتقلص الأوردة والشرايين ثم اتساعها مجددا، الأمر الذي يتسبب بالتعرق، بحسب ما نقل موقع healthline.
 
أما الماء الفاتر فهو يحافظ على الجسم من السخونة الزائدة ويمنح الجسم المزيد من الطاقة طوال اليوم، إضافة إلى أن الماء الدافئ يمكن أن يساعد في الهضم، وتنشيط الدورة الدموية وتخليص الجسم من السموم بشكل أسرع.
 
أفضل الأوقات لشرب الماء
 
-شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة: شرب الماء على الريق لا ينشط أعضاء الجسم الداخلية وأنظمة الدورة الدموية فحسب، كما ويجدد أيضا الماء الذي فقده جسمك خلال النوم.
 
بالإضافة لتغذية الجسم والخلايا، يساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي وحرق الدهون.
 
-شرب الماء قبل الذهاب للنوم: شرب الماء وخاصة الماء الدافئ قبل النوم يساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات، وتحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية، وإبقاء الجسم رطبا طوال الليل، وتخفيف آلام وتقلصات المعدة.
 
-شرب الماء قبل الاستحمام: ينصح بشرب كوب من الماء الفاتر قبل الاستحمام للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث يساعد على خفضه بشكل جيد.
 
-شرب الماء قبل تناول الطعام بنصف ساعة...  يحسن من صحة الجهاز الهضمي ويمنحك شعورا بالشبع إذا كنت تبحث عن تخفيف وزنك.
 
-شرب الماء بعد التدريب: شرب الماء الفاتر بعد التمارين مهما جدا للجسم فهو يجدد النشاط عن طريق تجديد السوائل التي خسرها الجسم خلال التمرين، كما يساعد الجسم على البقاء رطبا ويعيد معدل ضربات القلب إلى طبيعتها، بالإضافة لتخفيف الوزن، حيث يشعر الأشخاص الذين يمارسون الرياضة برغبتهم في تناول الطعام، الى أن شرب الماء يعزز الشعور بالشبع.
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