living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آثار جانبية لم تكن معروفة من قبل والسبب تعاطي حبوب الفياغرا

1
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وفقا للوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، تناول الفياغرا قد يكون له بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، بما في ذلك انتفاخ البطن.
 
ووفقا لبحث أجرته الوكالة فإن الانتفاخ يعد واحد ينما ادعى سبعة أشخاص أنه أغمي عليهم بعد تناول الحبوب الزرقاء.
 
وفي الواقع، هناك 555 من الآثار الجانبية المحتملة للفياغرا، ولكن ليس من الواضح أنها جميعا مرتبطة بها مباشرة.
 
وأبلغ 10 أشخاص أن الحبوب جعلتهم يفقدون السمع. وتسجل الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الآثار المحتملة لهذه الأدوية من أجل تسليط الضوء على المخاطر المحيطة بها.
 
ووجد البحث أيضا أنه تم ربط حبوب الفياغرا بـ32 حالة وفاة في خمس سنوات.
 
وقالت الوكالة الأمريكية إن جميع الأدوية لها آثار جانبية وتحمل بعض المخاطر لكنها أشارت إلى أن العديد من الأعراض قد تحدث مصادفة.
 
وأوضحت الشركة المصنعة للدواء المضاد للعجز الجنسي، فايزر،  أن سجل الأمان الخاص بها "راسخ. وأضافت أن معظم الأشخاص الذين لديهم آثار جانبية كانوا يتناولون الفياغرا ضد ارتفاع ضغط الدم.
 
وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة "ذي صن": "منذ طرحه في عام 1998، استخدم السيلدينافيل (المعروف تجاريا بالفياغرا) أكثر من 37 مليون رجل. لقد تم ترسيخ سلامتها بشكل جيد من خلال مراقبة مكثفة بعد التسويق.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout