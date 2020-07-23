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متى يعتبر مستوى ضغط الدم طبيعيا؟

23
JULY
2020
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يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع مستوى ضغط الدم، وآخرون من انخفاضه. فما حدود مستوى ضغط الدم الطبيعي ؟.
 
يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، ردا على سؤال حول كيفية رفع مستوى ضغط الدم إذا كان منخفضا ومقداره 100 على 70، إلى أن هذا المستوى المنخفض "هو ضحية اعتقاد خاطئ. لأنه في الواقع مفهوم غير صحيح".
 
وأضاف، تعتبر حدود ضغط الدم الانقباضي 119 والانبساطي 79 أو120 على 80 هي الحدود التي تسبق مستوى ضغط الدم المرتفع. لأن المرحلة الأولى لارتفاع ضغط الدم هي عندما يصل مستوى ضغط الدم الانقباضي إلى 130 ملم عمود زئبق. لذلك على الشخص تناول الدواء اللازم.
 
ولكن مستوى ضغط الدم المنخفض الذي يجب أن يقلق الشخص والطبيب أيضا، هو عندما يكون الانقباضي 70 والانبساطي 40 أو 50 على صفر. بالطبع هذه مشكلة كبيرة، لأن هذا يؤدي إلى الفشل الكلوي وانخفاض التروية الدموية للأنسجة، ولكن عندما ينخفض ضغط الدم بصورة حادة قد يشير إلى جلطة دماغية أو سكتة قلبية أوفشل كلوي. لذلك فإن مستوى ضغط الدم 90 على 70 و90 على 60 هو ضمن الحدود الطبيعية. وعندما يشعر الإنسان بسوء حالته الصحية، فالسبب ليس مستوى ضغط الدم بل ربما عدم تكيفه مع الوسط المحيط، ولا يعرف كيف يتعامل مع الإجهاد، ولا يمارس نشاطا بدنيا كافيا.
 
ويقول ردا على المرأة التي طرحت عليه السؤال، "لست مصابة بانخفاض ضغط الدم. وسبب سوء الحالة الصحية ليس في مستوى ضغط الدم. لذلك قد يكون السبب فقر الدم أو مشكلة في الغدة الدرقية أو أي شيء آخر ".
روسيا اليوم
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