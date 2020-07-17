اكتشاف كيفية تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم

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اكتشف علماء الأحياء الأمريكيون في مختبر كولد سبرينغ هاربور، سبب تجاهل الخلايا المتغصنة، التي مهمتها المراقبة، الخلايا السرطانية وتسمح لها بالتكاثر دون عائق.

ويفيد موقع NEWS.ru، بأن الخلايا المتغصنة (الخلايا العارضة) dendritic cells التي هي جزء من خلايا منظومة المناعة، تكتشف المستضدات التي تدخل الجسم وتسلمها إلى الخلايا التائية القاتلة. ويطلق على هذه العملية اسم "عملية التقديم"، والتي بفضلها ينتج الجسم الأجسام المضادة للمواد الخطرة التي تدخل إلى الجسم.

وتفيد مجلة Journal of Experimental Medicine ، بأنه بنفس هذه الطريقة يجب أن تعمل منظومة المناعة ضد الخلايا السرطانية، ولكن هذا لا يحصل.

وقد اكتشف الباحثون خلال الدراسة أن الخلايا السرطانية تنتج على سطحها الخارجي مستقبلات، تكبح إفراز الإشارات المطلوبة لنشاط الخلايا المتغصنة، ما يجعلها غير قادرة على تسليم الخلايا السرطانية إلى الخلايا التائية القاتلة أي لا تحصل "عملية التقديم". وهذا يجعل منظومة المناعة "عمياء"، بالنسبة للخلايا السرطانية، ما يسمح لها بالتكاثر دون عائق.