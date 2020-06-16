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قشور التفاح.. فائدة هائلة وعلاج مساعد لمرض صعب

16
JUNE
2020
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عندما يتناول البعض التفاح، فإنهم يسارعون إلى التخلص من قشره، على اعتبار أن لا توجد منفعة منه، لكن دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة تومسون جيفرسون بولاية فيلادلفيا الأميركية، كشفت عن دورا جوهريا لقشور التفاح في حماية جسم الإنسان من مرض منهك، بحسب موقع "ساينس تايمز" العلمي.
 
والمرض هو التصلب المتعدد، الذي يؤدي إلى إنهاك الجسم وإتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب، ويؤدي هذا التلف إلى إلحاق الأضرار بعملية الاتصال بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم.
 
وفي نهاية المطاف، قد يتطور الضرر الذي يصيب الأعصاب إلى درجة غير قابلة للإصلاح، بحسب موقع "ويب طب" العلمي.
 
واكتشف الباحثون في الدراسة الجديدة التي كانت عبارة عن تجربة على الفئران أن قشور التفاح تحتوي على مركب كيميائي يساعد في إصلاح الخلايا العصبية ويوقف تفشي المرض في الجسم.
 
وقال الباحثون إن حمض أورسوليك، الموجود أيضا في ثمار الكمثرى والخوخ، وهو الذي يعطيها اللمعان، يمكن أن يتحول إلى دواء يعالج الأضرار التي يسببها مرض التصلب المتعدد.
 
وخلال التجربة، قدم الباحثون حمض أورسوليك إلى الفئران التي تعاني الشلل والأعراض التي تواجه مصابي هذا المرض.
 
واكتشف العلماء أن تحسنا هائلا طرأ على حالة هذه الفئران بعد تناول المركب الكيميائي، إذ أصبحت قادرة على المشي مرة أخرى.
 
وفي حال نجاح هذا الدواء، فإن الأشخاص الذين كانوا يعتمدون على كرسي متحرك سيصبح بمقدورهم المشي بمساعدة عكاز.
 
ومن أعراض هذا المرض، فقدان القدرة على المشي والتكلم أحيانا.
 
ومن المشكلات التي تواجه المصابين بمرض التصلب المتعدد أن الأعراض تظهر وتغيب لعدة أشهر قبل أن تظهر مجددا.
 
ويصيب هذا المرض فئات عمرية متعددة، لكنه يبدأ في التطور بين سن 20- 40 عاما.
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