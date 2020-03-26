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كيف نتجنب حدوث وباء السل؟

26
MARCH
2020
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أعلنت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، أنه لتجنب حدوث وباء السل، من الضروري معالجة المصابين وفق طرق العلاج الموصى بها وضمان حصولهم على الأدوية اللازمة للعلاج.
 
وقالت فوينوفيتش، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بموسكو المكرس لليوم العالمي لمكافحة مرض السل، "أولا يجب ألا نخاف من كلمة وباء. ولكن يجب أن ندرس بجدية المرض الذي يعاني منه الشخص وما هي إمكانياتنا. لأن عدم الشعور بالمسؤولية في علاج المرض يعتبر النقطة الأولى التي يجب أن نوليها الاهتمام اللازم. وثانيا - يجب استمرار العلاج وتوفير الأدوية والعقاقير اللازمة".
 
ووفقا لها، من الضروري تحديد العوائق الادارية التي تمنع حصول كل شخص مصاب بالسل على العلاج اللازم والمستمر بالأدوية التي يوصى بها وعلى الدولة توفيرها.
 
وقالت "أخشى أنه ليس لدينا وباء، بل هو وباء إعلامي ( Infodemia) ينتشر في اتجاهات مختلفة. حاليا نرى أن المعلومات الدقيقة والصحيحة الصادرة من الأطباء والخبراء وحتى المرضى، مهمة جدا وتساعد الناس على الاحتفاظ بهدوئهم"
روسيا اليوم
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