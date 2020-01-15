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شركة تطوّر شريحة لحم "لذيذة" من مكونات نباتية

15
JANUARY
2020
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أعلنت شركة متخصصة في صناعة اللحوم من مواد نباتية مؤخرا، أنها تمكنت من إنتاج شريحة لحم "ستيك" من البازلاء وعصير جذور الشمندر.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن شريحة  اللحم التي جرى إنتاجها، تتميز بمذاق طيب، على غرار الـ"ستيك" الحقيقي.
 
واعتمد فريق الشركة على التقنية ثلاثية الأبعاد للطباعة، وذلك في تقطيع المكونات وتحويلها إلى أجزاء صغيرة، بغرض محاكاة نسيج الـ"ستيك"الحيواني.
 
وأوضحت الشركة أن منتجها سيوزع في أسواق كل من إسبانيا وإيطاليا، خلال العام 2021، وهو ما يتيح بديلا من "الستيك" للنباتيين.
 
ورغم أن الشكل يبدو مشابها تماما للـ"ستيك"، إلا أن المذاق سيشهد مزيدا من التحسين، بحسب ما أكده مسؤولو الشركة، في تصريح صحفي.
 
ولأجل إنتاج هذه الشريحة من اللحم، اعتمدت الشركة على تقنية متطورة تنتج أليافا يتراوح قطرها بين 100 و500 ميكرون.
 
أما سعر هذه الشريحة فلن يكون باهظا، بل سيكون في متناول الجميع لأنه لن يتعدى 1.5 دولار، ومن المرتقب أن يهبط بشكل أكبر في حال تطور الإنتاج.
 
وتعد "نوفا ميت" واحدة من عدة شركات تعكف حاليا على إنتاج لحوم من أصل نباتي، سواءً لإرضاء الأشخاص النباتيين، أو من يفضلون أكل الخضار لأسباب صحية.
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