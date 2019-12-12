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الفاتحة أم الداكنة.. كيف تختار الخضراوات الورقية؟

12
DECEMBER
2019
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تتمتع الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب والخس والبقدونس، بفوائد صحية جمة، وذلك وفقا للعديد من الدراسات الموثوقة، لكن قوة اللون الأخضر الذي يصبغها، يلعب دورا في تحديد فائدتها.
 
وبحسب خبير التغذية الألماني هارالد زايتس، فإنه كلما كان لون الخضراوات الورقية الخضراء داكنا، زادت نسبة المعادن والفيتامينات بها، وأصبحت بالتالي أكثر فائدة.
 
ويرجع الفضل في اللون الأخضر إلى مادة الكلوروفيل، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، كما أنها تعمل على طرد السموم من الجسم، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات.
 
وتمد تلك الأغذية الجسم بعناصر مغذية، وتعمل على تقوية المناعة وتساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.
 
وأوضح زايتس لوكالة الأنباء الألمانية، أن الخضراوات الورقية الخضراء تعد كنزا من المعادن والفيتامينات، حيث إنها تزخر بالحديد وفيتامين "سي"، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومجموعة فيتامينات "بي" المهمة لصحة الأعصاب.
 
وتمتاز الخضراوات الورقية الخضراء بأنها قليلة السعرات الحرارية والدهون، كما أنها غنية بالألياف الغذائية التي تعمل على تنشيط الهضم، كما تعمل على ضبط مستوى السكر بالدم وتساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، مما يحد من نوبات الجوع الشديد، ومن ثم إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.
 
وتحتوي الخضروات الورقية الخضراء أيضا على مواد مُرّة تعمل على تنشيط الهضم، كما أنها تمتاز بتأثير مدر للبول، مما يساعد في محاربة احتباس السوائل بالجسم.
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