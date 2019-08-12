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النوم مع النحل...طريقة جديدة لعلاج الأمراض

12
AUGUST
2019
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يعد النوم مع النحل من الطرق التي يلجأ إليها كثيرون في ليتوانيا، وذلك لتخفيف الألام ومعالجة العديد من الأمراض.

ويعتمد أسلوب العلاج البديل "الغريب" على النوم في غرفة واحدة مع الصناديق التي تربى فيها النحل.

ونقلت "رويترز" عن صاحب مركز للعلاج بهذه الطريقة قوله إنها تساعد على تخفيف الآلام ومعالجة أمراض متنوعة من خلال الطاقة الناتجة من رفرفة النحل لأجنحته.

وأوضح زيدروناس غابرتاس الذي يدير مركز طبيا متخصصا بالعلاج بهذه الطريقة في قرية كاونيتيسكس في شمال ليتوانيا، أنه أصبح معتادا على استخدام هذه الطريقة منذ سبع سنوات، بعد أن اكتشف فائدتها في تخفيف آلام الظهر.

وعلى الرغم من أن أصدقاء غابرتاس كانوا في البداية يشككون في جدوى هذه الطريقة، إلا أن حوالي 500 عميل يأتون إلى المركز سنويا في الفترة ما بين مايو وسبتمبر .

جدير بالذكر أن النحل ارتبط بعلاجات الطب البديل حيث تستخدم جميع منتجات النحل، مثل العسل والصمغ (البروبليس) وحتى السم، لعلاج العديد من الأمراض.

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