ما خطورة عدم تناول وجبة الإفطار؟

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أثبت علماء كلية الطب بجامعة سان-باولو البرازيلية وزملاؤهم الأوروبيون، أن عدم تناول وجبة الفطور يسبب السمنة لدى المراهقين والنوع الثاني من مرض السكري مبكرا، وأمراض القلب والأوعية.

وبحسب موقع MedicalXpress، حلل الباحثون بيانات عن 3528 مراهقا تتراوح أعمارهم ما بين 12.5-17.5 سنة، يعيشون في عشرات المدن الأوروبية الكبيرة وكذلك 991 مراهقا برازيليا أعمارهم ما بين 14-18 سنة. حيث ساعدتهم (البيانات) في دراسة نمط حياة المراهقين بما فيها مستوى النشاط البدني والنظام الغذائي وخطر مختلف الأمراض. وقد أخذ الباحثون بالاعتبار مؤشر كتلة الجسم والطول ومحيط الخصر، ونسبة محيط الخصر إلى الطول.

ووفقا للباحثين، من بين جميع أنماط الحياة المرتبطة بالنظام الغذائي، كانت العلاقة الأوضح والأقوى تبدو مع علامات السمنة لدى المراهقين الذين لا يتناولون وجبة الإفطار. فمتوسط محيط خصر الأولاد أكبر بـ 2.13-2.61 سم مقارنة بالذين يتناولون الإفطار، وعند الفتيات أكبر بـ 1.97 سم. كما أن متوسط مؤشر كتلة الجسم أعلى، على الرغم من النوم الصحي.

المصدر: لينتا. رو