قام الممثل العالميّ جورج كلوني، وزوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين، بإخلاء منزلهما في بلدة برينيول في منطقة بروفانس ألب كوت دازور جنوب شرقي فرنسا، بسبب الحرائق التي تجتاح البلاد.

ووجّه الزوجان رسالة إلى رئيس بلدية برينيول، أكدا فيها تضامنهما مع سكان المدينة، معربين عن أملهما في سلامة الجميع، ومشددين على التزامهما بالمساهمة في إعادة إعمار البلدة إذا تضررت جراء الحرائق.

وجاء في الرسالة: "لا نعلم ما إذا كان منزلنا الجميل سينجو من هذه المحنة، لكننا نحب برينيول وأصدقاءنا الذين يعيشون فيها، وسنبقى جزءًا من هذا المجتمع مهما حدث".

ويقيم جورج وأمل كلوني في مزرعة فرنسية مع توأميهما ألكسندر وإيلا، بعدما اختاراها مقرًّا رئيسيًّا للعائلة بعيدًا عن أجواء "هوليوود".