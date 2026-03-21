أدرعي يردّ على فنانة لبنانيّة شهيرة: "سيأتي يوم وتنتهي فيه الحرب... ولحينها تبقي بخير"!
-
21 March 2026
-
48 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
ردّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي على الفنانة كارول سماحة وقال:
"سيدة كارول،
صدحتِ يومًا بأغنية تقول: "لا أعلم من باع الوطن، لكنني رأيت من دفع الثمن."
وأنا أود أن أوضح لكِ أن من باع وطنك ليس الإسرائيلي، بل للأسف من هو منه وفيه متل ما بقول المثل اللبناني "دود الخل منه وفيه"؛ أي حزب الله، الذي سلّم أرض الجنوب، وجعل لبنان رهينة للنفوذ الإيراني. فالمستعد عن التنازل عن الجنوب هو حزب الله الذي وقع على هويته ووضعها تحت تصرف إيران.
وباللبناني أقول لك: مصلحة الإسرائيلي أن يكون لبنان واللبنانيون حريصين على وطنهم، لأن عندها لبنان يزدهر، ويتطور، ويعبّر عن روح شعبه الأصيل؛ شعب حر ومبدع، لا شعب تحكمه الفوضى والسلاح والتبعية.
مصلحة الإسرائيلي أن يكون جارك بخير، حتى تكون أنت بخير يا ست كارول.
وبالتأكيد سيأتي يوم وتنتهي فيه الحرب كما تقول كلمات أغنيتك، ويعمّ السلام
ولحينها تبقي بخير ..."
وكانت سماحة قد كتبت منشورًا قالت فيه: "شي بيوجع القلب إنو بعد في فئة من اللبنانيين مستعدة تتنازل عن جنوب لبنان وكأنو مش قطعة من أرضها .
وفئة تانية عم تمزح وتتحاور مع مسؤول بجيش العدو الإسرائيلي، وهو أصلاً عم يلعب بعواطفن وبيسوّق حالو كأنو حريص على مصلحة اللبنانيين.."
سيدة كارول،— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 21, 2026
-
Just in
-
10 :12
إعلاميّ لبناني: "الأشدّ لم يبدأ بعد... والآتي أعظمُ وأشدُّ ضراوةً"! تتمة
-
10 :09
إعلام إيراني: مقتل معاون قائد الباسيج عظيم إسماعيلي
-
10 :08
أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيرانيّ تتمة
-
09 :55
"رويترز" عن مسؤولين: العراق أعلن حالة القوة القاهرة في حقول نفط طورتها شركات أجنبية بعد تعطل الملاحة بمضيق هرمز
-
09 :51
البستاني يحذّر من تداعيات الحرب واستنزاف الاقتصاد: لخطة طوارئ عاجلة... تتمة
-
09 :42
الوكالة الوطنية: تتعرض الخيام والطيبة ومركبا وحولا وشقرا لقصف مدفعيّ إسرائيليّ ورشقات رشاشة
-
-
Other stories
-
-
-
أنور قوادري يخرج فيلماً عن صعود عائلة الأسد وسقوطها
-
ملك قورة: أتعامل مع السوشيال ميديا بحذر
-
جاد عبيد لـ«الشرق الأوسط»: جمعت بين التقنية الغربية والإحساس الشرقي
-
ميريام فارس تكشف من خلال صورة عن موهبة ابنها الرياضية
-
بعد 40 يوما من الغيبوبة.. وفاة الفنانة نهال القاضي متأثرة بحادث سير
-
مي عز الدين توجه رسالة مؤثرة لزوجها
-
زوجة هاني شاكر: ما يتم تداوله عن حالته الصحية غير صحيح
-
جيسي باكلي والأوسكار.. إنجاز غير مسبوق للمرأة الأيرلندية
-
هاني شاكر يخضع لبروتوكول علاج مكثف في باريس
-
أسماء لمنور: اللون الخليجي يسيطر على ألبومي الجديد
-
كاريس بشار تفتح الصناديق في برنامج «السلم والثعبان» فكيف أجابت على الأسئلة؟
-
القبض على بريتني سبيرز للاشتباه في القيادة تحت تأثير الكحول
-
مي كساب تكشف رأيها في المنافسات الفنية... وهذا ما طلبته من زملائها
-
مي عز الدين عن حالتها الصحية.. "جراحة لم تكن سهلة"
-
كيفانش تاتليتوغ يستعرض وسامته بإطلالة جديدة
-
بعد أيام حرجة.. وزير الصحة المصري يزور هاني شاكر في المستشفى
-
تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب بعد العملية الجراحية
-
بالصور: إستشهاد مصمّم المعارك السينمائي اللبناني!
-
"السما مليانة صواريخ".. فنانة شهيرة توقف حفلها بسبب "درون"! (فيديو)
-
بسبب الأعلى مشاهدة.. حرب باردة بين عمرو سعد والمخرج محمد سامي
-
إعلاميّ لبناني: "الأشدّ لم يبدأ بعد... والآتي أعظمُ وأشدُّ ضراوةً"!
-
-
-
21 March 2026
-
أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيرانيّ
-
-
-
21 March 2026
-
البستاني يحذّر من تداعيات الحرب واستنزاف الاقتصاد: لخطة طوارئ عاجلة...
-
-
-
21 March 2026
-
تشويه المقدّس وتقديس العنف ... جان بو شعيا
-
-
-
21 March 2026
-
بعد 3 محاولات فاشلة.. تفاصيل عن اغتيال شمخاني!
-
-
21 March 2026
-
غارة على منزل فجرًا.. وإصابات
-
-
-
21 March 2026
-
بالفيديو: دمار كبير في الضاحية بعد الغارات فجرًا
-
-
-
21 March 2026
-
"حركة بلا بركة"... الأسوأ ينتظرنا؟
-
-
-
21 March 2026
-
قبلان في رسالة العيد: الجيش يتلهّف للقتال....
-
-
-
21 March 2026
-
عراقجي: لا وقف لإطلاق النار دون ضمانات… وإيران منفتحة على الحلول الشاملة
-
-
-
21 March 2026