ردّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي على الفنانة كارول سماحة وقال:

"سيدة كارول،

صدحتِ يومًا بأغنية تقول: "لا أعلم من باع الوطن، لكنني رأيت من دفع الثمن."

وأنا أود أن أوضح لكِ أن من باع وطنك ليس الإسرائيلي، بل للأسف من هو منه وفيه متل ما بقول المثل اللبناني "دود الخل منه وفيه"؛ أي حزب الله، الذي سلّم أرض الجنوب، وجعل لبنان رهينة للنفوذ الإيراني. فالمستعد عن التنازل عن الجنوب هو حزب الله الذي وقع على هويته ووضعها تحت تصرف إيران.

وباللبناني أقول لك: مصلحة الإسرائيلي أن يكون لبنان واللبنانيون حريصين على وطنهم، لأن عندها لبنان يزدهر، ويتطور، ويعبّر عن روح شعبه الأصيل؛ شعب حر ومبدع، لا شعب تحكمه الفوضى والسلاح والتبعية.

مصلحة الإسرائيلي أن يكون جارك بخير، حتى تكون أنت بخير يا ست كارول.

وبالتأكيد سيأتي يوم وتنتهي فيه الحرب كما تقول كلمات أغنيتك، ويعمّ السلام

ولحينها تبقي بخير ..."

وكانت سماحة قد كتبت منشورًا قالت فيه: "شي بيوجع القلب إنو بعد في فئة من اللبنانيين مستعدة تتنازل عن جنوب لبنان وكأنو مش قطعة من أرضها .

وفئة تانية عم تمزح وتتحاور مع مسؤول بجيش العدو الإسرائيلي، وهو أصلاً عم يلعب بعواطفن وبيسوّق حالو كأنو حريص على مصلحة اللبنانيين.."