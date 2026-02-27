يتواصل «نزيف» الإعلاميين في قناة LBCI، وكان آخرهم مالك مكتبي الذي استقال بعدما أمضى فيها نحو 18 عاماً. جاءت خطوته في وقت تتراجع فيه القناة تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.

هذا الواقع انعكس على البرمجة، فغابت الأعمال الجديدة بشكل شبه كلي، وخرجت المحطة من السباق الرمضاني، مكتفية ببرنامج «أكرم من مين» الذي يقدّمه وسام حنّا لتعويض غياب الدراما.

باي باي «أحمر بالخط العريض»

قدّم مالك مكتبي استقالته أخيراً من LBCI، بعدما ارتبط اسمه بها لسنوات طويلة من خلال برنامجه الاجتماعي «أحمر بالخط العريض» الذي بدأ عرضه عام 2007. حجز البرنامج مكانه مساء كل أربعاء، وطرح قضايا اجتماعية متنوّعة جذبت اهتمام المشاهدين. تنقّل مكتبي بين القرى اللبنانية، وحاور أشخاصاً من مختلف الأطياف، كاشفاً عن قصص إنسانية بدت أحياناً أقرب إلى الخيال.

كان الوجه الأكثر شعبية على الشاشة اللبنانية، ورافق القناة في فتراتها الذهبية، كما عايش معها ظروفها الصعبة أخيراً. تقاسم مكتبي نجاحه مع LBCI، وصنع علامة فارقة في البرامج الاجتماعية. ارتبط اسمه بحكايات مثيرة للجدل، امتزجت فيها الدموع بالتشويق والفرح. ومن أبرزها قصة زينب بلوط، الفتاة اللبنانية التي بحثت عن والدتها السريلانكية ديبا دارماسيري، قبل أن تلتقي بها وتفارق الأم الحياة. حلقة حطّمت أرقاماً قياسية في نسب المشاهدة.

تشير المعلومات إلى أنه يركّز حالياً على مشاريعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها بودكاست «احكي مالك» الذي يحقق انتشاراً واسعاً، إضافة إلى مشاريع إنتاجية يتعاون فيها مع تطبيق «شاهد» السعودي آخرها «سفاح التاكسي» الذي يعتبر أول وثائقي يوقّعه مكتبي. ويتردّد في الأوساط الفنية أنه تلقّى عرضاً للانضمام إلى قناة MTV، لكن لا شيء مؤكداً حتى اللحظة، خصوصاً أن برمجة القنوات متوقفة حالياً.