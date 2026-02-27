إعلامي جديد خارج الـ LBCI... ماذا في التفاصيل؟
-
27 February 2026
-
17 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
ورد في "الأخبار":
يتواصل «نزيف» الإعلاميين في قناة LBCI، وكان آخرهم مالك مكتبي الذي استقال بعدما أمضى فيها نحو 18 عاماً. جاءت خطوته في وقت تتراجع فيه القناة تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.
هذا الواقع انعكس على البرمجة، فغابت الأعمال الجديدة بشكل شبه كلي، وخرجت المحطة من السباق الرمضاني، مكتفية ببرنامج «أكرم من مين» الذي يقدّمه وسام حنّا لتعويض غياب الدراما.
باي باي «أحمر بالخط العريض»
قدّم مالك مكتبي استقالته أخيراً من LBCI، بعدما ارتبط اسمه بها لسنوات طويلة من خلال برنامجه الاجتماعي «أحمر بالخط العريض» الذي بدأ عرضه عام 2007. حجز البرنامج مكانه مساء كل أربعاء، وطرح قضايا اجتماعية متنوّعة جذبت اهتمام المشاهدين. تنقّل مكتبي بين القرى اللبنانية، وحاور أشخاصاً من مختلف الأطياف، كاشفاً عن قصص إنسانية بدت أحياناً أقرب إلى الخيال.
كان الوجه الأكثر شعبية على الشاشة اللبنانية، ورافق القناة في فتراتها الذهبية، كما عايش معها ظروفها الصعبة أخيراً. تقاسم مكتبي نجاحه مع LBCI، وصنع علامة فارقة في البرامج الاجتماعية. ارتبط اسمه بحكايات مثيرة للجدل، امتزجت فيها الدموع بالتشويق والفرح. ومن أبرزها قصة زينب بلوط، الفتاة اللبنانية التي بحثت عن والدتها السريلانكية ديبا دارماسيري، قبل أن تلتقي بها وتفارق الأم الحياة. حلقة حطّمت أرقاماً قياسية في نسب المشاهدة.
تشير المعلومات إلى أنه يركّز حالياً على مشاريعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها بودكاست «احكي مالك» الذي يحقق انتشاراً واسعاً، إضافة إلى مشاريع إنتاجية يتعاون فيها مع تطبيق «شاهد» السعودي آخرها «سفاح التاكسي» الذي يعتبر أول وثائقي يوقّعه مكتبي. ويتردّد في الأوساط الفنية أنه تلقّى عرضاً للانضمام إلى قناة MTV، لكن لا شيء مؤكداً حتى اللحظة، خصوصاً أن برمجة القنوات متوقفة حالياً.
-
Just in
-
12 :48
قراران لوزير المالية... ماذا جاء فيهما؟ تتمة
-
12 :38
"رويترز": الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران وتحث رعاياها هناك على المغادرة في أقرب وقت ممكن
-
12 :24
خاص - الأخوة في زمن الصوم: التيار والحوار والدولة الضامنة! تتمة
-
12 :18
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة! تتمة
-
11 :48
دولة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا: "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار"! تتمة
-
11 :42
السفارة الأميركية في إسرائيل: قد نفرض مزيدا من القيود على تحرك الموظفين في إسرائيل والضفة والقدس
-
-
Other stories
-
-
-
ممثل لبناني يمثل أمام المباحث الجنائية المركزية... وهذا هو السبب!
-
المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تُهاجم مسلسلا رمضانيا!
-
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. ممثل شهير يرتبط بممثلة بعيدا من الأضواء
-
بعد السرقة "المثيرة".. ماكرون يقبل استقالة مديرة متحف اللوفر
-
الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: "أرقد بسلام يا حبيبي ميشال"!
-
إعلامية شهيرة تتعرّض لعدوى بكتيرية.. ونتشر الصور!
-
تعرّض لإصابة في ظهره... فنان شهير ضحية ويتوعد بالانتقام!
-
روجينا تعلن كواليس تعاونها الأول مع مايا أشرف زكي
-
"أوافق لابني".. دينا تثير الجدل بتصريح عن المساكنة
-
بالصورة: الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل!
-
تطورات بلاغ هيفاء وهبي ضد طبيب استغل فيديوهات تخصّها
-
للمرّة الثامنة... نقل فنان بشكلٍ عاجل إلى المستشفى! (صورة)
-
سيرين عبد النور تحتفل مع فريق "كذبة سودا" بعيد ميلادها
-
بالصورة - "لما اغلط توبّخني ولما انجح تقدّرلي النجاح".. هكذا ودعت مراسلة الـLBCI زميلها
-
فيلم «رسائل صفراء» يفوز بـ«الدب الذهبي» في مهرجان برلين السينمائي
-
بالصورة - بعد أكثر من ١٢ عاما في المحطة.. مراسل الـLBCI يعلن استقالته!
-
هكذا علقت ممثلة لبنانية شهيرة عل المجازر!
-
الموت يؤلم ممثلاً لبنانياً كوميدياً.. هكذا ودع شقيقته (صورة)
-
فضيحة تطال مسلسلا رمضانيا.. اتهامات للكاتب وحذف اسمه لهذا السبب
-
"قرار جديد" يلوح في الأفق بحق الأمير السابق أندرو
-
-
Just in
-
12 :48
قراران لوزير المالية... ماذا جاء فيهما؟ تتمة
-
12 :38
"رويترز": الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران وتحث رعاياها هناك على المغادرة في أقرب وقت ممكن
-
12 :24
خاص - الأخوة في زمن الصوم: التيار والحوار والدولة الضامنة! تتمة
-
12 :18
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة! تتمة
-
11 :48
دولة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا: "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار"! تتمة
-
11 :42
السفارة الأميركية في إسرائيل: قد نفرض مزيدا من القيود على تحرك الموظفين في إسرائيل والضفة والقدس
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
قراران لوزير المالية... ماذا جاء فيهما؟
-
-
-
27 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الأخوة في زمن الصوم: التيار والحوار والدولة الضامنة!
-
-
-
27 February 2026
-
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة!
-
-
27 February 2026
-
دولة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا: "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار"!
-
-
27 February 2026
-
حاملة الطائرات الأميركية الأكبر... وصلت إلى إسرائيل!
-
-
27 February 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب: أكثرية النواب يفضلون التمديد!
-
-
-
27 February 2026
-
رياح شمالية باردة وموجة من الصقيع... حتى هذا التاريخ!
-
-
-
27 February 2026
-
لقاءٌ جمع عون وسلام... هذا ما تم بحثه
-
-
-
27 February 2026
-
مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر!
-
-
27 February 2026
-
وقائع اتفاق "حافة الهاوية":هل تفجره إسرائيل من طهران للبقاع؟
-
-
27 February 2026