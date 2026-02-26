أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الممثل أسعد رشدان مثل أمام المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل في بيروت، وتم استجوابه في حضور وكيله القانوني المحامي إيلي محفوض، في الدعوى المقامة ضده من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بجرم القدح والذم. وفي نهاية التحقيق، ترك بسند إقامة، بعد تعهّده بتقديم توضيح يؤكد فيه أنه لم يحرّض على قتل الأبرياء.