قامت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية، أمس الأربعاء بانتقاد المسلسل المصري "صحاب الأرض" الذي يعرض طيلة شهر رمضان. علما ان مسلسل "صحاب الأرض" يتناول الأوضاع الإنسانية في غزة عقب حرب السابع من تشرين الأول 2023.وقالت واوية في منشور على حسابها في منصة "إكس": "الفن رسالة لما يبقى نظيف، ولكنه يصبح غسيل عقول وتزييفا للحقائق في حالات أخرى"، في إشارة إلى المسلسل. وتابعت : "التحريض ليس في هتاف وكلام عالٍ، التحريض قد يكون مسلسل أو مشهد مصمم وقصة معمولة لقلب القاتل ضحية والضحية متهم".ولفتت إلى أن مسلسل "صحاب الأرض ليس دراما، لكنه تزوير للتاريخ، تشويه متعمد وتمثيل رخيص للحقيقة". وأضافت: "صحاب الأرض هم من دفعوا عن بيوتهم وأولادهم ووجودهم. وقبل ما يتكلم أحد عن التحريض، نرجع للأصل، نرجع لمجزرة السابع من أكتوبر، نرجع للقتل، للحرق، وللخطف.وساعتها نسأل سؤال بسيط، مين بدأ ومين اعتدى؟ خليكم جدعان، واسردوا الحقيقة كلها، وتكلموا عن دواعش حماس". واختتمت منشورها بالقول: "الشعب بيدفع الثمن، وقادة حماس قاعدين في فنادق الخمس نجوم ولا يشعرون بخوف ولا مرمطة. زي المثل ما بقول، اللي اختشوا ماتوا، سلام".