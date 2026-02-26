weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تُهاجم مسلسلا رمضانيا!

  • 26 February 2026
  • 7 secs ago
    • Entertainment
  • source: tayyar.org

Just in