المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تُهاجم مسلسلا رمضانيا!
26 February 2026
source: tayyar.org
قامت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية، أمس الأربعاء بانتقاد المسلسل المصري "صحاب الأرض" الذي يعرض طيلة شهر رمضان. علما ان مسلسل "صحاب الأرض" يتناول الأوضاع الإنسانية في غزة عقب حرب السابع من تشرين الأول 2023.
وقالت واوية في منشور على حسابها في منصة "إكس": "الفن رسالة لما يبقى نظيف، ولكنه يصبح غسيل عقول وتزييفا للحقائق في حالات أخرى"، في إشارة إلى المسلسل. وتابعت : "التحريض ليس في هتاف وكلام عالٍ، التحريض قد يكون مسلسل أو مشهد مصمم وقصة معمولة لقلب القاتل ضحية والضحية متهم".
ولفتت إلى أن مسلسل "صحاب الأرض ليس دراما، لكنه تزوير للتاريخ، تشويه متعمد وتمثيل رخيص للحقيقة". وأضافت: "صحاب الأرض هم من دفعوا عن بيوتهم وأولادهم ووجودهم. وقبل ما يتكلم أحد عن التحريض، نرجع للأصل، نرجع لمجزرة السابع من أكتوبر، نرجع للقتل، للحرق، وللخطف.
وساعتها نسأل سؤال بسيط، مين بدأ ومين اعتدى؟ خليكم جدعان، واسردوا الحقيقة كلها، وتكلموا عن دواعش حماس". واختتمت منشورها بالقول: "الشعب بيدفع الثمن، وقادة حماس قاعدين في فنادق الخمس نجوم ولا يشعرون بخوف ولا مرمطة. زي المثل ما بقول، اللي اختشوا ماتوا، سلام".
مسلسل #أصحاب_الأرض— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) February 25, 2026
مش بيحكي تاريخ، ده بيغسّل جريمة،
ويقلب القاتل ضحية ويطلب منك تصدّق وتتعاطف.#مسلسلات_رمضان pic.twitter.com/p8pHzA2Kno
13 :00
رئاسة الجمهورية: صدور المرسوم ٢٥٩١ تاريخ ٢٦ شباط ٢٠٢٦ القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يُفتتح في ٢ اذار ويُختتم في ١٦ آذار منه ضمناً
12 :42
تعليقٌ صادم لوزير حول البنزين! تتمة
12 :39
أمين مجلس الدفاع الإيراني:
- إذا كان جوهر التفاوض عدم امتلاك سلاح نووي فهذا يتوافق مع عقيدتنا وفتوى المرشد
- الوزير عراقجي يتمتع بالدعم والسلطة الكافية لإبرام هذا الاتفاق
12 :35
كواليس - سفير سابق على رأس وزارة الخارجية! تتمة
12 :26
منشور لوهّاب حول السويداء... ماذا قال؟ تتمة
12 :19
"الحرب على إيران واقعة"... ماذا عن استهداف خامنئي؟ تتمة
