بالصورة: الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل!
-
24 February 2026
-
6 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلنت صفحة تحمل إسم عازار حبيب عبر "فيسبوك"، عن وفاة السيّدة ريناه طانيوس سجعان، زوجة الفنان الراحل الكبير.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنان الراحل توفي عام 2007، عن عمر 61 عاماً.
-
Just in
-
18 :14
القناة 12 الإسرائيلية: إقلاع 12 مقاتلة أميركية من طراز F 22 المخصصة لمهام الهجوم من بريطانيا إلى الشرق الأوسط
-
18 :13
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين تتمة
-
17 :55
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل منع وقوع حادث نووي في أوكرانيا مع دخول الصراع المأساوي عامه الخامس
-
17 :51
الجديد: ارتياح دولي في اجتماع القاهرة بعد عرض قائد الجيش وقائد قوى الأمن
-
17 :50
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم لقطاع الطاقة الأوكراني حزمة طوارئ جديدة بقيمة 100 مليون يورو
-
17 :49
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
"أوافق لابني".. دينا تثير الجدل بتصريح عن المساكنة
-
تطورات بلاغ هيفاء وهبي ضد طبيب استغل فيديوهات تخصّها
-
للمرّة الثامنة... نقل فنان بشكلٍ عاجل إلى المستشفى! (صورة)
-
سيرين عبد النور تحتفل مع فريق "كذبة سودا" بعيد ميلادها
-
بالصورة - "لما اغلط توبّخني ولما انجح تقدّرلي النجاح".. هكذا ودعت مراسلة الـLBCI زميلها
-
فيلم «رسائل صفراء» يفوز بـ«الدب الذهبي» في مهرجان برلين السينمائي
-
بالصورة - بعد أكثر من ١٢ عاما في المحطة.. مراسل الـLBCI يعلن استقالته!
-
هكذا علقت ممثلة لبنانية شهيرة عل المجازر!
-
الموت يؤلم ممثلاً لبنانياً كوميدياً.. هكذا ودع شقيقته (صورة)
-
فضيحة تطال مسلسلا رمضانيا.. اتهامات للكاتب وحذف اسمه لهذا السبب
-
"قرار جديد" يلوح في الأفق بحق الأمير السابق أندرو
-
لورا خليل لـ«الشرق الأوسط»: أنا ظُلمت والـ«سوشيال ميديا» أنصفتني
-
رصد "القرش النائم" في أحد أقسى الأماكن على وجه الأرض
-
ملحم زين عن فضل شاكر: "ما قوص على نملة"..
-
تصدر الترند بعد الحلقة الأولى.. هذا ما قاله تيم حسن عن شخصيته في "مولانا"
-
كان مذهولاً... شاهدوا الصور الأولى للأمير أندرو بعد مُغادرته مركز الشرطة
-
في أول أيام رمضان.. وفاة فنان شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية (صورة)
-
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير! (صورة)
-
عُثِرَ عليها ميّتة... هذا سبب وفاة إبنة ممثل شهير!
-
فنان شهير يُعلن اعتزاله ويوضح الأسباب! (صور)
-
-
Just in
-
18 :14
القناة 12 الإسرائيلية: إقلاع 12 مقاتلة أميركية من طراز F 22 المخصصة لمهام الهجوم من بريطانيا إلى الشرق الأوسط
-
18 :13
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين تتمة
-
17 :55
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل منع وقوع حادث نووي في أوكرانيا مع دخول الصراع المأساوي عامه الخامس
-
17 :51
الجديد: ارتياح دولي في اجتماع القاهرة بعد عرض قائد الجيش وقائد قوى الأمن
-
17 :50
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم لقطاع الطاقة الأوكراني حزمة طوارئ جديدة بقيمة 100 مليون يورو
-
17 :49
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين
-
-
-
24 February 2026
-
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان!
-
-
-
24 February 2026
-
يونس: سيحصل نفس الأمر مع قانوني اصلاح المصارف والفجوة المالية!
-
-
-
24 February 2026
-
جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الخميس المقبل
-
-
-
24 February 2026
-
ضربات إسرائيلية قد تطال المطار... رجي يتخوف!
-
-
-
24 February 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - مرشح استبعد من الانتخابات... ممتعض من جعجع!
-
-
-
24 February 2026
-
واشنطن قادرة على مهاجمة إيران لـ4 أيام فقط؟
-
-
-
24 February 2026
-
مستشفى تنورين الحكومي: إعادة التعاقد مع الضمان الاجتماعي
-
-
-
24 February 2026
-
انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من جمهورية الدومينيكان بما فيها العاصمة
-
-
-
24 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - قانون عالق على طريق الحل قريباً...
-
-
-
24 February 2026