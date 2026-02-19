Tayyar Article
في أول أيام رمضان.. وفاة فنان شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية (صورة)
-
19 February 2026
-
16 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
في أول أيام شهر رمضان توفي عازف العود السوري نزيه أبو الريش، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية أدخلته في غيبوبة استمرت لأيام حتى إعلان وفاته .
ونعت نقابة الفنانين السوريين العازف الشاب الذي بدأ مسيرته الفنية كعازف لآلة العود منذ عقود، وأتقن عزف الموسيقى الشرقية والغربية.
واكتفت النقابة في خبر نشرته عبر صفحتها على منصة "فيسبوك" بنعي العازف دون التطرق إلى تفاصيل حالته الصحية في أيامه الأخيرة، والتي أشار مدونون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "بأنه أُصيب بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة".
وأثار خبر وفاة العازف الذي عُرف بشغفه وحبه للعود منذ سنوات طفولته الأولى، حالة من الحزن، حيث نعاه كثير من المدونين والمقربين منه بعبارات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
-
Just in
-
13 :35
المفوضية الأوروبية: لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا دون أوروبا وننسق بشكل دائم مع أوكرانيا والولايات المتحدة
-
13 :29
الرئيس الفرنسي ماكرون من نيودلهي: الهند تريد المشاركة في تصنيع مقاتلات "رافال"
-
13 :07
"رويترز" عن مصادر استخباراتية أوروبية: أجواء تشاؤمية بشأن القدرة على إبرام اتفاق سلام لأوكرانيا هذا العام
-
13 :03
الأمم المتحدة: مقتل 15 طفلاً بهجوم بمسيرة في غرب كردفان بالسودان
-
12 :41
6 أسباب تجعل الحرب على إيران "وشيكة" (Skynews) تتمة
-
12 :40
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء السفير السعودي وليد بخاري
-
-
Other stories
-
-
-
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير! (صورة)
-
عُثِرَ عليها ميّتة... هذا سبب وفاة إبنة ممثل شهير!
-
فنان شهير يُعلن اعتزاله ويوضح الأسباب! (صور)
-
اختفاء والدة مذيعة شهيرة يشعل التحقيقات.. ورسائل فدية بلا استجابة!
-
بعد ما تفوه به أسعد رشدان .. النقابة ترد!
-
الموت يُؤلم فنانة شهيرة!
-
بعد حلقتها الأخيرة.. منع مذيعة شهيرة من الظهور إعلاميّاً وإيقاف برنامجها
-
بالفيديو - تمثيل جريمة مقتل هدى شعراوي!
-
رسائل صادمة تهزّ صورة ديباك شوبرا… كواليس علاقة خفيّة مع إبستين
-
فنان شهير يتعرّض للإصابة... (صورة)
-
تقاضت 100 ألف دولار .. هذه الفنانة الأعلى أجرا في قائمة ضيوف برنامج رامز جلال
-
صدور قرار باستدعائه إلى التحقيق ... ممثل يهرب إلى خارج البلاد !
-
ال LBCI تخسر أبرز مراسليها؟
-
لديه 6 أولاد.. وفاة ممثل شهير عن 48 عاماً بعد صراع مع المرض (صورة)
-
فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم... إليكم السبب! (فيديو)
-
لديه 6 أولاد.. وفاة ممثل شهير عن 48 عاماً بعد صراع مع المرض! (صورة)
-
لا تزال في العناية المركّزة... هذه آخر المستجدات عن الوضع الصحيّ للفنانة القديرة!
-
ممثلة شهيرة تخسر معركتها مع السرطان! (صور)
-
وفاة ممثل شهير عن عمر 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة! (صورة)
-
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة!
-
-
Just in
-
13 :35
المفوضية الأوروبية: لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا دون أوروبا وننسق بشكل دائم مع أوكرانيا والولايات المتحدة
-
13 :29
الرئيس الفرنسي ماكرون من نيودلهي: الهند تريد المشاركة في تصنيع مقاتلات "رافال"
-
13 :07
"رويترز" عن مصادر استخباراتية أوروبية: أجواء تشاؤمية بشأن القدرة على إبرام اتفاق سلام لأوكرانيا هذا العام
-
13 :03
الأمم المتحدة: مقتل 15 طفلاً بهجوم بمسيرة في غرب كردفان بالسودان
-
12 :41
6 أسباب تجعل الحرب على إيران "وشيكة" (Skynews) تتمة
-
12 :40
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء السفير السعودي وليد بخاري