living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اختفاء والدة مذيعة شهيرة يشعل التحقيقات.. ورسائل فدية بلا استجابة!

17
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يواصل المحققون في قضية اختفاء والدة مقدّمة برنامج "توداي"، سافانا غوثري، تطوير خيوط التحقيق، بعدما تبيّن أن حقيبة الظهر التي كان يحملها المشتبه به في تسجيلات المراقبة تُباع حصريًا في متاجر وولمارت، وفق ما أعلنه قائد شرطة مقاطعة بيما، كريس نانوس، يوم أمس الإثنين.

وأوضح نانوس، في رسالة نصية لوكالة "أسوشيتد برس"، أن حقيبة الظهر التي تم التعرّف عليها بشكل قاطع هي من نوع "أوزارك تريل هايكر باك" بسعة 25 لترًا، مشيرًا إلى أنها تُباع حصريًا في وولمارت. وأضاف: "نعمل مع إدارة وولمارت لتطوير خيوط تحقيق جديدة"، في محاولة لتتبع مسار المشتبه به.

وبحسب المعطيات الرسمية، شوهدت نانسي غوثري (84 عامًا) لآخر مرة داخل منزلها في ولاية أريزونا بتاريخ 31 كانون الثاني، قبل أن يتم الإبلاغ عن فقدانها في اليوم التالي. وأكدت السلطات العثور على آثار دماء تعود لها على الشرفة الأمامية للمنزل، ما زاد من خطورة القضية وتعقيداتها.

وفي تطور لافت، قالت الجهات الأمنية إن رسائل يُشتبه بأنها رسائل فدية أُرسلت إلى وسائل إعلام، إلا أن مهَلتي الدفع المحددتين مرّتا من دون أي استجابة أو تواصل لاحق.

وفي إطار التحقيق، نشر مكتب التحقيقات الاتحادي مقاطع مصوّرة التقطتها كاميرات مراقبة، تظهر شخصًا مقنّعًا يقف خارج منزل غوثري في مدينة توكسون ليلة اختفائها، وهو يرتدي حزام مسدس. كما أظهرت كاميرا الشرفة شخصًا يحمل حقيبة ظهر، ويرتدي قناع تزلج، وبنطالًا طويلًا، وسترة وقفازات.

في المقابل، أصدرت شرطة مقاطعة بيما بيانًا أوضحت فيه أن ملابس المشتبه به "قد تكون قد اشتريت من وولمارت، لكنها ليست متاحة حصريًا هناك"، مشددة على أن هذا المعطى "يبقى احتمالًا فقط" في مسار التحقيق.

أثارت قضية اختفاء نانسي غوثري اهتمامًا واسعًا في الولايات المتحدة، نظرًا لارتباطها بإحدى أبرز الوجوه الإعلامية في شبكة NBC، ولتزامنها مع معطيات مقلقة شملت آثار دماء، ورسائل فدية، وتسجيلات مصوّرة لمشتبه به مسلّح. ومع غياب أي تواصل من الخاطفين المفترضين، تتركّز التحقيقات حاليًا على تحليل الأدلة التقنية وتتبّع مسار المشتبه به عبر تفاصيل دقيقة، من بينها مصدر حقيبة الظهر والملابس الظاهرة في الفيديو.


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout