اختفاء والدة مذيعة شهيرة يشعل التحقيقات.. ورسائل فدية بلا استجابة!

A + A -

يواصل المحققون في قضية اختفاء والدة مقدّمة برنامج "توداي"، سافانا غوثري، تطوير خيوط التحقيق، بعدما تبيّن أن حقيبة الظهر التي كان يحملها المشتبه به في تسجيلات المراقبة تُباع حصريًا في متاجر وولمارت، وفق ما أعلنه قائد شرطة مقاطعة بيما، كريس نانوس، يوم أمس الإثنين.وأوضح نانوس، في رسالة نصية لوكالة "أسوشيتد برس"، أن حقيبة الظهر التي تم التعرّف عليها بشكل قاطع هي من نوع "أوزارك تريل هايكر باك" بسعة 25 لترًا، مشيرًا إلى أنها تُباع حصريًا في وولمارت. وأضاف: "نعمل مع إدارة وولمارت لتطوير خيوط تحقيق جديدة"، في محاولة لتتبع مسار المشتبه به.وبحسب المعطيات الرسمية، شوهدت نانسي غوثري (84 عامًا) لآخر مرة داخل منزلها في ولاية أريزونا بتاريخ 31 كانون الثاني، قبل أن يتم الإبلاغ عن فقدانها في اليوم التالي. وأكدت السلطات العثور على آثار دماء تعود لها على الشرفة الأمامية للمنزل، ما زاد من خطورة القضية وتعقيداتها.وفي تطور لافت، قالت الجهات الأمنية إن رسائل يُشتبه بأنها رسائل فدية أُرسلت إلى وسائل إعلام، إلا أن مهَلتي الدفع المحددتين مرّتا من دون أي استجابة أو تواصل لاحق.وفي إطار التحقيق، نشر مكتب التحقيقات الاتحادي مقاطع مصوّرة التقطتها كاميرات مراقبة، تظهر شخصًا مقنّعًا يقف خارج منزل غوثري في مدينة توكسون ليلة اختفائها، وهو يرتدي حزام مسدس. كما أظهرت كاميرا الشرفة شخصًا يحمل حقيبة ظهر، ويرتدي قناع تزلج، وبنطالًا طويلًا، وسترة وقفازات.في المقابل، أصدرت شرطة مقاطعة بيما بيانًا أوضحت فيه أن ملابس المشتبه به "قد تكون قد اشتريت من وولمارت، لكنها ليست متاحة حصريًا هناك"، مشددة على أن هذا المعطى "يبقى احتمالًا فقط" في مسار التحقيق.أثارت قضية اختفاء نانسي غوثري اهتمامًا واسعًا في الولايات المتحدة، نظرًا لارتباطها بإحدى أبرز الوجوه الإعلامية في شبكة NBC، ولتزامنها مع معطيات مقلقة شملت آثار دماء، ورسائل فدية، وتسجيلات مصوّرة لمشتبه به مسلّح. ومع غياب أي تواصل من الخاطفين المفترضين، تتركّز التحقيقات حاليًا على تحليل الأدلة التقنية وتتبّع مسار المشتبه به عبر تفاصيل دقيقة، من بينها مصدر حقيبة الظهر والملابس الظاهرة في الفيديو.