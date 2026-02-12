صدور قرار باستدعائه إلى التحقيق ... ممثل يهرب إلى خارج البلاد !

A + A -

العين الإخبارية --تداولت وسائل إعلام تركية خلال الأيام الماضية تقارير تفيد بمغادرة الممثل التركي جيهون منغير أوغلو البلاد، وسط مزاعم بمروره بأزمة مالية حادة وتراكم ديون عليه، ما أثار حالة من الجدل بين متابعيه.وبحسب ما أورده موقع "Cumhuriyet"، فإن منغير أوغلو سافر برفقة زوجته إلى جزيرة بالي في إندونيسيا منذ أغسطس/آب الماضي، ولم يعد إلى تركيا حتى الآن، في وقت تشير فيه التقارير إلى تراكم ديون مصرفية عليه واستنفاد حدود بطاقاته الائتمانية.وذكرت المصادر ذاتها أن إجمالي ديونه يُقدّر بأكثر من 10 ملايين ليرة تركية لصالح معارف وأصدقاء، بعضهم من العاملين في قطاعي السينما والدراما، ما دفع عدداً منهم إلى التقدم ببلاغات جنائية للمطالبة بحقوقهم المالية.وأفادت التقارير بصدور أوامر لاستدعائه للإدلاء بإفادته على خلفية الشكاوى المقدمة ضده، رغم وجوده خارج البلاد منذ نحو ستة أشهر، مع الإشارة إلى انقطاع سبل التواصل معه وتوقفه عن استخدام رقم هاتفه السابق.ويُعد جيهون منغير أوغلو من الأسماء المعروفة لدى الجمهور العربي والتركي، بعد مشاركته في أعمال درامية بارزة، من بينها "التفاح الحرام" و"المنظمة".وُلد منغير أوغلو في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 1986 في حي شيشلي بمدينة إسطنبول، وينحدر من عائلة تعود أصولها إلى قسطمونو. درس السياحة وإدارة الفنادق في جامعة بيلغي، قبل أن يتجه إلى التمثيل ويبدأ مسيرته الفنية عام 2015 عبر مسلسل "اسمه السعادة".وشارك لاحقًا في عدد من المسلسلات، منها "عاصمة عبد الحميد" و"حطام" و"سرنا نحن الاثنين"، إلى جانب أعمال أخرى رسخت حضوره في الدراما التركية.ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الممثل أو من ممثليه القانونيين بشأن ما يتم تداوله.