فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم... إليكم السبب! (فيديو)

شكرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مهرجان فجر السينمائي الإيراني وذلك بعد منحها جائزة أفضل ممثلة رئيسة عن دورها في فيلم " "أرض الملائكة".
وحيّت فواخرجي بمنشور على حسابها في إكس أمس الخميس "السينما الإيرانية التي لم تفصل بين الجمال والعدالة، وبين الاحتراف والموقف"، كما قالت، وانهالت الانتقادات من جهة والثناء من جهة أخرى.واعتبر بعض رواد المواقع السوريين أن "إيران شردت الشعب السوري وكانت سببا في معاناته" إثر دعمها النظام السوري السابق.
فيما قدم قسم آخر التهنئة إلى النجمة السورية، واشادوا بموهبتها وبتاريخها الفني.
اليوم لا اتسلم الجائزة فحسب— Sulaf Fawakherji سُلافْ فواخرجي (@Sulaf_fwakherji) February 11, 2026
بل احمل شهادة موقف في زمن المواقف الخجولة
فالموقف مع غزة يعيد تعريف انسانيتي
غزة ليست موضوعا دراميا ، بل امتحان لما تبقى من الاخلاق
السينما علمتني ان معالجة القضايا الانسانية قد تكون اكثر اشكال الجرأة
وان الصورة الصادقة قادرة على مواجهة اعنف…