"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة!

11
FEBRUARY
2026
شاركت الفنانة المصرية شيماء سيف في برنامج الإعلامي نيشان عبر قناة الجديد حيث كشفت عن تجربة زواجها وانفصالها عن المنتج محمد كارتر، مشيرة إلى أن الانفصال لم يُلغِ مشاعر الاحترام والتقدير المتبادل بينهما.

وقالت شيماء: "كارتر أحسن حد في الدنيا، لكن يا ريت ما اتجوزناش أصلًا ولا اتعشمنا… الظروف ما سمحتش نكمل، وهيفضل بينا كل احترام." ولفتت إلى أن قرار الانفصال جاء نتيجة ظروف قاسية جعلت الاستمرار مستحيلاً، مشددة على أن العلاقة انتهت بهدوء ومن دون صراعات.

وتحدثت شيماء عن علاقتها بوالدها، كاشفة أنها قاطعته لمدة 10 سنوات، في واحدة من أصعب الفترات التي مرت بها نفسيًا، مؤكدة أن القرار كان شخصيًا، ولم يكن بتحريض من والدتها. وفجّرت شيماء مفاجأة بكشفها عن تفكيرها الجدّي في الابتعاد عن الفن والسوشيال ميديا، قائلة: "في الشغل مش بخطط لحاجة، بسيبها على ربنا، بس نفسي أبعد عن الفن خالص وأبقى مع نفسي… ومش عارفة ليه نفسي أختفي."

وأشارت إلى أنها تتمنى ارتداء الحجاب، لكنها تشعر أن الشهرة قد تقف عائقًا أمام اتخاذ هذه الخطوة بالشكل الذي تتمناه. وأعلنت شيماء أن أداءها فريضة الحج شكّل نقطة تحول مهمة في حياتها، موضحة أن فكرة الابتعاد عن الأضواء والتحجب أصبحت تراودها بقوة بعد هذه التجربة الروحانية.
