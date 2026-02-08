زج اسم نجمة لبنانية شهيرة جداً في ملفات "ابستاين"!

A + A -

“القدس العربي”:بعد سيل الشائعات التي طالتها أخيرا وزعمت إدراج اسمها في ما يعرف بملفات “إبستين”، من دون أي مستندات أو مصادر موثوقة، خرجت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن صمتها لتضع حدا لما أشيع عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الملف الحساس والخطير، لما له من أذى معنوي عليها وعلى عائلتها.وإذ نفت هذه الأخبار التي يتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفتها بـ”الكاذبة”، هددت باللجوء إلى القانون والقضاء لأنهما الفصل في هذه المسألة. كما كتبت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” تعليقا على بيان مكتبها الإعلامي: “التجاهل والصمت ما بيعني أبدا قبول بالواقع. وللأسف بوقت صارت مواقع التواصل الاجتماعي منبر لمين ما كان يحكي شو ما كان. لا بد من أن القانون والقضاء يكونوا الفصل”، ختمت نانسي كلامها.من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لنانسي أنه يهمه “توضيح أن ما يتم تداوله مؤخرا من شائعات ومعلومات كاذبة يندرج ضمن إطار الافتراء والتشهير المتعمد، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، كما أن ربط اسمها بأي ملفات أو جهات هو أمر عار تماما عن الصحة”.وأضاف البيان: “يؤكد المكتب أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة تداول هذه الأخبار الكاذبة عبر أي وسيلة كانت، دون أي تهاون”، وأهاب بالجميع “تحمل المسؤولية وتحري الدقة، والامتناع عن الانجرار وراء الشائعات المضللة”.