living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد خروجها من السجن!

6
FEBRUARY
2026
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت الفنانة والفاشينستا الكويتية روان بن حسين عن خروجها من السجن، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام". واكتفت روان بالتعليق على الصورة بكتابة عبارة: "الحمدلله حمداً طيباً مباركاً فيه"، ليكون هذا أول ظهور وتفاعل لها بعد فترة من الغياب خلف القضبان على خلفية القضية التي شغلت الرأي العام في الأيام الماضية.

جاء إعلان خروجها بعد أن أصدرت محكمة الجنايات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حكماً بسجن الفاشينستا الكويتية لمدة 6 أشهر وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي (ما يعادل نحو 5445 دولاراً أميركياً)، مع قرار يقضي بإبعادها عن الدولة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في دبي قد كشفت عن كواليس الواقعة، حيث أظهرت الأوراق أنه قد تم توقيف روان بن حسين وهي في حالة سكر في مكان عام، مما أدى إلى إحداث شغب وتوتر في الموقع. وأشارت التحقيقات إلى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل قامت بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت إليهم ألفاظاً نابية أثناء تأدية مهام عملهم الرسمية، وهو ما استدعى إحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات للبت في القضية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout