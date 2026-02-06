أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد خروجها من السجن!

A + A -

أعلنت الفنانة والفاشينستا الكويتية روان بن حسين عن خروجها من السجن، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام". واكتفت روان بالتعليق على الصورة بكتابة عبارة: "الحمدلله حمداً طيباً مباركاً فيه"، ليكون هذا أول ظهور وتفاعل لها بعد فترة من الغياب خلف القضبان على خلفية القضية التي شغلت الرأي العام في الأيام الماضية.

جاء إعلان خروجها بعد أن أصدرت محكمة الجنايات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حكماً بسجن الفاشينستا الكويتية لمدة 6 أشهر وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي (ما يعادل نحو 5445 دولاراً أميركياً)، مع قرار يقضي بإبعادها عن الدولة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في دبي قد كشفت عن كواليس الواقعة، حيث أظهرت الأوراق أنه قد تم توقيف روان بن حسين وهي في حالة سكر في مكان عام، مما أدى إلى إحداث شغب وتوتر في الموقع. وأشارت التحقيقات إلى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل قامت بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت إليهم ألفاظاً نابية أثناء تأدية مهام عملهم الرسمية، وهو ما استدعى إحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات للبت في القضية.