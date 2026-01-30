living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو مؤثر لابنة الممثلة هدى الشعراوي بعد مقتلها.. شاهدوه!

30
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا يزال الوسط الفني في سوريا يعيش على وقع الصدمة بعد الإعلان عن مقتل الفنانة هدى شعراوي فجراً على يد خادمتها.

وبينما كشف أحد الجيران أن الراحلة قتلت على يد خادمتها "سودانية الجنسية" بـ"مدقة الهاون" (أداة من حديد تستعمل لطحن المواد وتستخدم في المطبخ)، انتشر فيديو لابنتها تبحث عنها.

 

فقد ظهرت سيدة تمشي بسرعة تسأل المارة تحت المنزل عن الراحلة، ليجيب الجيران: "أخدوها على مستشفى المجتهد".

 

وما إن سمعت المكلومة الجواب حتى استقلت سيارة أجرة إلى المستشفى، وحينما سئلت عن هويتها أجابت: "أنا بنتها"، في إشارة إلى أنها ابنة الراحلة هدى شعراوي.

 

في حين انتشر فيديو آخر أظهر جثة الراحلة من على سرير المشرحة بالمستشفى.

 

وكان جار المغدورة أوضح أن الخادمة توارت عن الأنظار ولم يعرف أحد طريقها بعد أن هربت عبر إحدى شرفات المنزل. وأكد أن أحفاد الراحلة يأتون لزيارتها يومياً عند المساء ما يعني أن الجريمة وقعت بعد مغادرتهم، موضحا أن القوات الأمنية انتشرت منذ الصباح بعد الإبلاغ عن الواقعة، وفقا لوكالة "سوريا الجديدة".

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout