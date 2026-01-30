فيديو مؤثر لابنة الممثلة هدى الشعراوي بعد مقتلها.. شاهدوه!

A + A -

لا يزال الوسط الفني في سوريا يعيش على وقع الصدمة بعد الإعلان عن مقتل الفنانة هدى شعراوي فجراً على يد خادمتها.

وبينما كشف أحد الجيران أن الراحلة قتلت على يد خادمتها "سودانية الجنسية" بـ"مدقة الهاون" (أداة من حديد تستعمل لطحن المواد وتستخدم في المطبخ)، انتشر فيديو لابنتها تبحث عنها.

فقد ظهرت سيدة تمشي بسرعة تسأل المارة تحت المنزل عن الراحلة، ليجيب الجيران: "أخدوها على مستشفى المجتهد".

وما إن سمعت المكلومة الجواب حتى استقلت سيارة أجرة إلى المستشفى، وحينما سئلت عن هويتها أجابت: "أنا بنتها"، في إشارة إلى أنها ابنة الراحلة هدى شعراوي.

في حين انتشر فيديو آخر أظهر جثة الراحلة من على سرير المشرحة بالمستشفى.

وكان جار المغدورة أوضح أن الخادمة توارت عن الأنظار ولم يعرف أحد طريقها بعد أن هربت عبر إحدى شرفات المنزل. وأكد أن أحفاد الراحلة يأتون لزيارتها يومياً عند المساء ما يعني أن الجريمة وقعت بعد مغادرتهم، موضحا أن القوات الأمنية انتشرت منذ الصباح بعد الإبلاغ عن الواقعة، وفقا لوكالة "سوريا الجديدة".