living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة: الموت يفجع نجمة لبنانية!

18
JANUARY
2026
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين وفاة والدتها، في خبر حزين شاركته مع جمهورها عبر حسابها على موقع إنستغرام، طالبة من متابعيها الدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

ونشرت دوللي شاهين رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حزنها العميق، كتبت فيها: تذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود.. توفيت والدتي، ادعولها بالرحمة. واكتفت الفنانة بهذا المنشور، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بموعد تشييع الجثمان أو إقامة مراسم العزاء، مفضّلة التركيز على طلب الدعاء لوالدتها في هذا الظرف الإنساني الصعب.

ولاقى الخبر تفاعلًا واسعًا من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين سارعوا إلى تقديم التعازي والمواساة، معبّرين عن تضامنهم معها في مصابها الأليم، ومتمنّين لوالدتها الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان.

وسبق أن تحدثت دوللي شاهين في مناسبات إعلامية عن تجربتها القاسية مع فقدان والدها، كاشفة عن تفاصيل اللحظة التي تلقت فيها خبر وفاته، والتي وصفتها بأنها من أصعب المواقف التي مرّت بها في حياتها. وأوضحت أنها كانت تقف على خشبة المسرح وتقدّم عرضًا فنيًا عندما وصلها الخبر المفجع، ما وضعها في موقف بالغ القسوة والصدمة.

وأضافت شاهين أنها اضطرت في تلك الليلة إلى استكمال الحفل والغناء رغم الألم الكبير الذي كانت تعيشه، محاولة السيطرة على مشاعرها احترامًا للجمهور والتزاماتها الفنية، في وقت كان الحزن يسيطر عليها بشكل كامل.

وفي حديث مؤثر عن علاقتها بوالدها الراحل، عبّرت دوللي شاهين عن مشاعرها بكلمات صادقة، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تكون أقرب إليه وأن تجعله فخورًا بها. وقالت إنها سعت دائمًا إلى نيل رضاه، معربة عن أملها في أن يكون قد سامحها على أي تقصير، ومختتمة حديثها بجملة مؤثرة: أتمنى يكون مسامحني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout