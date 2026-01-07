living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فنان لبناني يثير الجدل بعد مقابلته... وهذا ما قاله!

7
JANUARY
2026
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في ظهور إعلامي، أثار الفنان اللبناني فارس كرم جدلًا واسعًا خلال حلوله ضيفًا على برنامج Neshan x مع الإعلامي نيشان، كاشفًا عن تفاصيل شخصية حساسة تتعلق بعلاقته بوالدته، ومرض والده الراحل، وتجربة طلاقه، إضافة إلى مواقفه من عدد من نجمات الغناء اللبناني.

خلال الحوار مع نيشان، والذي جاء بعد غياب طويل عن اللقاءات الإعلامية، قدّم فارس كرم صورة مختلفة عن حياته الخاصة، متحدثًا بلهجة مباشرة عن محطات شكّلت جزءًا كبيرًا من تجربته الإنسانية والشخصية، في حوار وصفه متابعون بالأكثر جرأة في مسيرته.

واستهل كرم حديثه بالتطرق إلى علاقته الوثيقة بوالدته، معبرًا عن حجم التعلق العاطفي بها، إذ قال: أنا مستعد أذبح أولادي من أجل أمي، هي لا تقارن بأحد في الكون، إلا بالعذراء مريم. أمي قديسة، وأنا أعتني بها بنفسي.

وأكد كرم أن والدته هي نقطة ضعفه في الحياة، قائلًا: بحبّها كتير أنا بحمّمها وبهتم فيها وقالتلي بدّي صلّيلك بس فل لحتى دغري تلحقني وما تطوّل عليّ.

واستعاد فارس كرم تفاصيل مرض والده ومعاناته في أيامه الأخيرة، كاشفًا عن لحظات قاسية عاشها خلال تلك المرحلة، وقال: كنت أقوي جرعة المورفين لأقـتله (لتخليصه من الألم)، ومرة حطيت له الفرد (المسدس) على رأسه. تصريحات عكست حجم الضغط النفسي والإنساني الذي رافق تلك التجربة، وأثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

المحور الأكثر إثارة للجدل في اللقاء كان حديثه الصريح عن طلاقه من زوجته هبة عزيز، حيث تطرق إلى التجربة بمرارة واضحة، قائلًا: الأبوة كسرتني، ويا ريتني بقيت عازب. وأضاف: لو شو ما عملت، الحق على فارس كرم لأنه نسونجي، ويا ريت ما غنيت نسونجي والتنورة.

وعن علاقته بزوجته السابقة، اكتفى بعبارة مقتضبة ومثل شعبي متداول، أثار تساؤلات عديدة: مطرح ما بتأمن، خاف. كما كشف أنه في طور استكمال إجراءات الطلاق، قائلًا: فشلت بالزواج ومش كل شي بيقولوا الخوري بالكنيسة صح إمي وإختي كانوا السبب إني إتزوّج هبة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout