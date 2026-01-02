نجم شهير يعلن اعتزاله مواقع التواصل.. "حسبي الله ونعم الوكيل"!

A + A -

أثار الفنان المصري أحمد السقا حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن بشكل مفاجئ اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد كتب الممثل منشوراً عبر صفحته على "فيسبوك"، الجمعة، عبّر فيه عن استيائه الشديد مما تعرّض له من سخرية وتشكيك في نواياه وكلماته، وقال: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سخر وقلّل من شأني، وكذّبني في كل كلمة وردت عن لساني، وأنتم خصمائي أمام الله يوم القيامة.. ووداعاً للسوشيال ميديا". فيما لم يوضح الفنان تفاصيل هذا القرار.

بالمقابل، لاقى المنشور ردود فعل واسعة من جمهور الفنان وزملائه في الوسط الفني، حيث عبّروا عن دعمهم الكامل له، ودعوا السقا إلى إعادة النظر في قراره.

رسالة شديدة اللهجة

جاء منشور السقا بعدما تحدث للمرة الأولى عن طليقته، مها الصغير، ووجه رسالة شديدة اللهجة لمن يحاول إيذاء عائلته.

وظهر السقا في لقاء تلفزيوني في احتفالات السنة الميلادية الجديدة، متحدثاً عن علاقته بطليقته قائلا "مفيش عداء.. هي مش حرب.. لا يوجد خلاف والأمر تم احتواؤه".

وحول إمكانية عودة المياه إلى مجاريها بينه وبين مها الصغير، قال بطل فيلم "مافيا"، "الله أعلم"، مؤكداً على أنه لا يوجد شيء مضمون في هذه الحياة.

وعما إذا كان الأبناء تدخلوا من أجل عودة السقا إلى والدتهم، أكد الفنان الملقب بالساموراي، أن الأبناء لا علاقة لهم بما حدث، خاصة أنه لا يوجد تواصل بالمعنى الحقيقي بينه وبين طليقته. وهو ما عبر عنه قائلا "شبه مفيش تواصل.. بالود بس من بعيد.. بتحاول تفرض الحماية على الطرف الآخر احتراما للولاد واحتراما لأنها أم الولاد".

"ضربة استباقية"

وأكد على أن الواجب يفرض عليه حمايتها، ليوجه رسالة شديدة اللهجة قائلا "اللي بيشكل خطر بعيدا عن الشغل أيا كان هو مين! هيلاقي ضربة استباقية.. حاجه هترجعوا اتنين كيلو ورا".

كما أشار إلى كونه يحمي الأرض التي أنبتت له الأبناء الثلاثة بعيدا عن المشاعر، قائلا "اللي هيفكر ياخد ايده ويحط الأرض دي وضع يد.. يبقى هنا مفيش قانون بقا احنا في الجبل".

كما كان السقا صارماً في أمر ما، حينما تحدث قائلا "لا أسمح لحد إنه يلعب في دماغها أو يضحك عليها.. ولو الحد ده أو الحدود فاكرين أن هما بيعملوا كده.. فأنا بقولهم كل سنة وانتوا طيبين.. أنا عايش معاكم.. أنا عايش معاكم".

يذكر أن الثنائي انفصلا قبل نحو 7 أشهر، وأنهيا زواجا دام لأكثر من 26 عاما وأسفر عن 3 أبناء.