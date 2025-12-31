living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الآتي أعظم.. أبرز توقعات ميشال حايك لعام 2026!

31
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رسم ميشال حايك ملامح عام 2026 في إطلالته عبر "أم تي في"، متوقفاً عند تحوّلات يرى أنها ستطال لبنان كما محيطه الإقليمي والدولي.

واستهل اطلالته بالكلمات المفاتيح: "هناك ذبذبات وإشارات كونية وأصوات من الفضاء. أجد أن تلك الكائنات باتت قريبة منا وهنا السؤال: ما علاقتها بالذكاء الاصطناعي".

وتابع: "كنت أطرد هذه الاشارات لصعوبة ترجمتها ولكن هذه الذبذبات شدتني اليها وأدخلتني الى عالمها وهنا أرى ان الذكاء الاصطناعي هو ذكاء الانسان".

وقال: "الجماعة صاروا في محيطنا وكأنهم يبحثون عن جذورهم القديمة في رمال الصحراء. نعم تأثير هذه الجماعات يظهر بقوة وتأثيرهم نراه في التطور الكبير للذكاء الاصطتاعي".

وتابع: "صار الوقت لنعلم أولادنا بأن هناك كائنات غير تلك التي تعيش على الارض. هذه الكائنات غير مخيفة وأنا شخصيا سأذهب في هذا الموضوع للآخر".

وعن الدول العربية قال: "ستكون سباقة ورائدة وتتقدم على الغرب".

 

توقعات سوريا

-الخضة الدمشقية السورية ستكون ماهر الشرع

-العقدة الكبيرة في سوريا هناك من يراهن على التقسيم ولكن سوريا ستقسم كيانات في الخارج وسنرى اكثر من دولة عربية جمعتهم المصلحة للتحالف 

-أرى خلطة عجيبة غريبة من الخارج ومن قسد ومن مختلف الطوائف وسيكون هناك كانتونات وتقسيم

-هناك رؤوس ستتدحرج

-جنازة واسم أسدي على ألسنة المشيعين

-الساحل السوري سيفرز شخصيات تليق بالمشهد

-الكادر السوري لن يجمع بشار وأسماء معا

-الآتي أعظم وهناك خيانة علوية

-الدم الدرزي غير مجاني

-رؤوس سورية ولبنانية ستتدحرج تباعا

-الشيخ موفق طريف على سكة ملغمة

-الشرع يتوقع اغتياله وبشجاعة سيستمر حتى "تخلص الايام"

-من قال أنه في بلاد الشام لا تحصل العجائب

-اسم الشيباني سيولع الشاره

-زوجة الرئيس الشرع ستحمل بيدها مسؤوليات وكتلة نار

السعودية

-الاميرة ريما بنت بندر ستتخطى قدراتها بالمسائل السعودية ما ينعكس على صحتها

-هناك خوف من حدث ما في منطقة داخل السعودية

-ما سيحصل في السعودية كبير جدا 

-نجاح باهر لحملة تحفيظ القرآن برعاية خادم الحرمين الشريفين

-بن سلمان سيفسح المجال للشباب حتى لمعارضته

-بن سلمان سيكتب اسم المملكة سياحيا على الخارطة العالمية

-تحركات عسكرية مشبوهة


مصر

-تحركات طابور خامس بأيادي غير مصرية

-التصويب على الاعلام المصري ورموزه

-شتاء مصر سيحمل معه أخبار حزينة

-بين هزات وتنقيب تتحرك رمال مصر والمتحف برسم الطوارئ

الامارات

-الامارات من تطور الى تطور

-مصالحة تاريخية تقودها الامارات

 

فلسطين

 

-اسم توفيق أبو النعيم الى الواجهة

-العلم الفلسطيني هو المحور

-مروان البرغوثي بين انتظارين

-ملكة جمال فلسطين نادين ايوب في قلب الحدث من دون خوف

-فلسطين في قلب مشروع ترامب وستقلبه وصورة أطفال غزة ستفجر المعادلات

-شخصية مسيحية ستكون في الواجهة

-الضفة ستبقى صامدة

-كابوس الاقصى سيستوطن

-محمد دحلان سيولعها

-فلسطين دولة فرح

 

قطر

 

-قطع حربية في محيط المياه القطرية

-اكتشاف شبكة تجسس

-احدى رحلات أمير قطر تتخللها حادثة

-مقام ديني سيبهر العالم

-أوسمة على صدور قطريين

-يوم رمضاني لا يشبه بقية أيام الشهر

-تعب صحي لرئيس وزراء قطر

-طوارئ صحية داخل العائلة الحاكمة

-انفتاح قطري على مختلف الأديان وانفتاح لموارنة لبنان في قطر

-قرار باستبعاد أسماء لامعة

 

الأردن

 

-التنقيب عن المعادن مستمر

-الحدود برسم الخرق

-قائد سلاح الجو الاردني سيلامس الخطوط الحمر

-مهرجانات الاردن الى توسع

-اهتزاز في الاردن بين طبيعي ومائي

-الرئيس الشرع في الصورة الاردنية

-مشهد في القصر الملكي

-بترا تتعرض لامر ما

-يتأزم موضوع الاحزاب في الاردن وهناك شغب

 

الكويت

 

-فندق كويتي يخبئ سرا كبيرا

-أجواء ملبدة بعالم الطيران الكويتي

-اكتشاف ثروات طبيعية

-معلم مسيحي تحت الاضواء

-خضات زواج وطلاق



 

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout