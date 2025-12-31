الآتي أعظم.. أبرز توقعات ميشال حايك لعام 2026!

رسم ميشال حايك ملامح عام 2026 في إطلالته عبر "أم تي في"، متوقفاً عند تحوّلات يرى أنها ستطال لبنان كما محيطه الإقليمي والدولي.
واستهل اطلالته بالكلمات المفاتيح: "هناك ذبذبات وإشارات كونية وأصوات من الفضاء. أجد أن تلك الكائنات باتت قريبة منا وهنا السؤال: ما علاقتها بالذكاء الاصطناعي".
وتابع: "كنت أطرد هذه الاشارات لصعوبة ترجمتها ولكن هذه الذبذبات شدتني اليها وأدخلتني الى عالمها وهنا أرى ان الذكاء الاصطناعي هو ذكاء الانسان".
وقال: "الجماعة صاروا في محيطنا وكأنهم يبحثون عن جذورهم القديمة في رمال الصحراء. نعم تأثير هذه الجماعات يظهر بقوة وتأثيرهم نراه في التطور الكبير للذكاء الاصطتاعي".
وتابع: "صار الوقت لنعلم أولادنا بأن هناك كائنات غير تلك التي تعيش على الارض. هذه الكائنات غير مخيفة وأنا شخصيا سأذهب في هذا الموضوع للآخر".
وعن الدول العربية قال: "ستكون سباقة ورائدة وتتقدم على الغرب".
-إسرائيل ستضرب حيث تريد، حتى قرب السفارة الأميركية.
-هناك انتخابات برلمانية، ولو جاءت بولادة قيصرية.
-المطار مهدَّد، لكن ضربة أو ضربتين لن تُحدثا تأثيرًا حاسمًا.
-سلام يعقبه نَفَس عميق.
-تحسّن في ملفي المياه والكهرباء.
-تدفّق رؤوس أموال ومستثمرين.
-حلحلة في ملف الودائع.
-الاقتصاد ليس "طبخة بحص"، بل "طبخة قوانين".
-إعادة هيكلة للمصارف والعقار والسلاح.
-صيفية وسياحية عامرة، وسياحة في المتحف الكبير في لبنان.
- البلديات ستتنافس على الإنماء نحو الأفضل.
-السوق السوداء برسم المكافحة.
-ذهب لبنان في الواجهة.
-ازدهار مناطقي غير مسبوق.
-مكافحة الفساد ستتعزّز، ومسارها طويل.
-الرياضة في الذروة، والنساء في المواجهة.
-تصفيات واغتيالات.
-اللائحة الرمادية ستتغيّر، وصفحة «المبيّضين» ستسود.
-المشاريع الفردية تشكّل أساس انطلاقة لبنان.
-النفط على نار حامية.
-منسوب التفاؤل أعلى من السابق، وورشة لبنان انطلقت.
-كل ذلك سيحدث بلا ضجيج، "على اللس".
-زمن الأعاجيب لم يَولِّ بعد،
-وصلوات جوزف عون مقبولة في السماء.
توقعات سوريا
-الخضة الدمشقية السورية ستكون ماهر الشرع
-العقدة الكبيرة في سوريا هناك من يراهن على التقسيم ولكن سوريا ستقسم كيانات في الخارج وسنرى اكثر من دولة عربية جمعتهم المصلحة للتحالف
-أرى خلطة عجيبة غريبة من الخارج ومن قسد ومن مختلف الطوائف وسيكون هناك كانتونات وتقسيم
-هناك رؤوس ستتدحرج
-جنازة واسم أسدي على ألسنة المشيعين
-الساحل السوري سيفرز شخصيات تليق بالمشهد
-الكادر السوري لن يجمع بشار وأسماء معا
-الآتي أعظم وهناك خيانة علوية
-الدم الدرزي غير مجاني
-رؤوس سورية ولبنانية ستتدحرج تباعا
-الشيخ موفق طريف على سكة ملغمة
-الشرع يتوقع اغتياله وبشجاعة سيستمر حتى "تخلص الايام"
-من قال أنه في بلاد الشام لا تحصل العجائب
-اسم الشيباني سيولع الشاره
-زوجة الرئيس الشرع ستحمل بيدها مسؤوليات وكتلة نار
-الاميرة ريما بنت بندر ستتخطى قدراتها بالمسائل السعودية ما ينعكس على صحتها
-هناك خوف من حدث ما في منطقة داخل السعودية
-ما سيحصل في السعودية كبير جدا
-نجاح باهر لحملة تحفيظ القرآن برعاية خادم الحرمين الشريفين
-بن سلمان سيفسح المجال للشباب حتى لمعارضته
-بن سلمان سيكتب اسم المملكة سياحيا على الخارطة العالمية
-تحركات عسكرية مشبوهة
مصر
-تحركات طابور خامس بأيادي غير مصرية
-التصويب على الاعلام المصري ورموزه
-شتاء مصر سيحمل معه أخبار حزينة
-بين هزات وتنقيب تتحرك رمال مصر والمتحف برسم الطوارئالامارات
-الامارات من تطور الى تطور
-مصالحة تاريخية تقودها الامارات
فلسطين
-اسم توفيق أبو النعيم الى الواجهة
-العلم الفلسطيني هو المحور
-مروان البرغوثي بين انتظارين
-ملكة جمال فلسطين نادين ايوب في قلب الحدث من دون خوف
-فلسطين في قلب مشروع ترامب وستقلبه وصورة أطفال غزة ستفجر المعادلات
-شخصية مسيحية ستكون في الواجهة
-الضفة ستبقى صامدة
-كابوس الاقصى سيستوطن
-محمد دحلان سيولعها
-فلسطين دولة فرح
قطر
-قطع حربية في محيط المياه القطرية
-اكتشاف شبكة تجسس
-احدى رحلات أمير قطر تتخللها حادثة
-مقام ديني سيبهر العالم
-أوسمة على صدور قطريين
-يوم رمضاني لا يشبه بقية أيام الشهر
-تعب صحي لرئيس وزراء قطر
-طوارئ صحية داخل العائلة الحاكمة
-انفتاح قطري على مختلف الأديان وانفتاح لموارنة لبنان في قطر
-قرار باستبعاد أسماء لامعة
الأردن
-التنقيب عن المعادن مستمر
-الحدود برسم الخرق
-قائد سلاح الجو الاردني سيلامس الخطوط الحمر
-مهرجانات الاردن الى توسع
-اهتزاز في الاردن بين طبيعي ومائي
-الرئيس الشرع في الصورة الاردنية
-مشهد في القصر الملكي
-بترا تتعرض لامر ما
-يتأزم موضوع الاحزاب في الاردن وهناك شغب
الكويت
-فندق كويتي يخبئ سرا كبيرا
-أجواء ملبدة بعالم الطيران الكويتي
-اكتشاف ثروات طبيعية
-معلم مسيحي تحت الاضواء
-خضات زواج وطلاق