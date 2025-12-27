ممثل كبير يتعرّض لأزمة صحية مفاجئة...

A + A -

تعرض الممثل الكبير محمود حميدة لأزمة صحية مفاجئة في منتصف ليل الخميس الماضي، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وقد ظل داخل المستشفى حتى اليوم التالي قبل أن يخرج يوم الجمعة بعد الاطمئنان على حالته الصحية، بحسب ما أكدت مصادر مقربة وناقد سينمائي تابع الحالة.

رغم خروجه من المستشفى، لا يزال الجمهور يتفاعل مع الخبر ويتساءل عن وضعه الراهن، فيما يطمئن المقربون من النجم جمهوره بأن حالته مستقرة وهو بخير الآن.

محمود حميدة يشارك حالياً في بطولة فيلم «الملحد» إلى جانب عدد من مشاهير الفن، وتدور أحداثه حول صراع فكري حول الإلحاد بين جيلين، ويضم في بطولته أحمد حاتم، صابرين، حسين فهمي وآخرين.