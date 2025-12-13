وفاة فنان شاب بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة.. وهكذا نعاه زملاؤه

A + A -

توفي المطرب الشعبي المصري الشاب أحمد صلاح، وفق ما أعلنه حلمي عبدالباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية في مصر عبر حسابه على فيسبوك.وأوضح عبد الباقي أن الراحل كان يعاني من وعكة صحية شديدة قبل أيام من وفاته، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.وأثار الخبر حالة حزن واسعة بين محبيه وزملائه في الوسط الفني، وتفاعل الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما نعى العديد من الفنانين الراحل، من بينهم سعد الصغير الذي وصفه بأنه "أخ وصديق"، ودعا له بالرحمة والمغفرة.